¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤¿¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤ÎÃË¡£´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç´ÉÍý¿ÍÂåÍý¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë²È¤ÎÃæ¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¡¿¤·¤é¤æ¤Áñ¤Î¾®¿Í¤µ¤ó¢
¡Ø¤·¤é¤æ¤Áñ¤Î¾®¿Í¤µ¤ó¡Ù¡Ê²µµÌ/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û
¡Ø¤·¤é¤æ¤Áñ¤Î¾®¿Í¤µ¤ó¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÈ´¤±³Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï»²Ö¤¬Ç¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î´ÉÍý¿ÍÂåÍý¡ª ¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ö¤·¤é¤æ¤Áñ¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ëÁ½ÁÄÊì¤¬¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ²Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÒÂ¹¡¦Ï»²Ö¤ËÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ö¤·¤Ö¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÊÊ¤Î¶¯¤¤½»¿Í¤¿¤Á¤ÈÂç¤¤¯¤Æ¿¿¤ÃÇò¤Ê¤ï¤ó¤³¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÁ½ÁÄÊì¤Î¸¤¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÆæ¤ÎÃË¡Ä¡£ºÇ½é¤Ï´ÉÍý¿ÍÂåÍý¤Ë¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ï»²Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÉÍý¿Í¤¬¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹Ææ¤ÎÃË¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤ËÏ»²Ö¤Î¿´¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤Æ¡½¡½¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë½»¿Í¤¿¤Á¤¬¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ëÊª¸ì¡Ø¤·¤é¤æ¤Áñ¤Î¾®¿Í¤µ¤ó¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¤·¤é¤æ¤Áñ¤Î¾®¿Í¤µ¤ó¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÈ´¤±³Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï»²Ö¤¬Ç¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î´ÉÍý¿ÍÂåÍý¡ª ¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ö¤·¤é¤æ¤Áñ¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ëÁ½ÁÄÊì¤¬¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ²Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÒÂ¹¡¦Ï»²Ö¤ËÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ö¤·¤Ö¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÊÊ¤Î¶¯¤¤½»¿Í¤¿¤Á¤ÈÂç¤¤¯¤Æ¿¿¤ÃÇò¤Ê¤ï¤ó¤³¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÁ½ÁÄÊì¤Î¸¤¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÆæ¤ÎÃË¡Ä¡£ºÇ½é¤Ï´ÉÍý¿ÍÂåÍý¤Ë¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ï»²Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÉÍý¿Í¤¬¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹Ææ¤ÎÃË¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤ËÏ»²Ö¤Î¿´¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤Æ¡½¡½¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë½»¿Í¤¿¤Á¤¬¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ëÊª¸ì¡Ø¤·¤é¤æ¤Áñ¤Î¾®¿Í¤µ¤ó¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª