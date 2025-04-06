ËÜµ¤¤Ç¡ÖÂÇÅÝ¡ª²£ÉÍ¡×¤ò·Ç¤²¤ë¿Ê³Ø¹»¡¦ÀîÏÂ¤¬ÆüÂçÆ£Âô¤ò·âÇË¡¡Ê¿ÌîÂÀ°ì´ÆÆÄ¡Ö¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë½Õ¤Ë¡×
¡¡¡þ½Õµ¨¹â¹»Ìîµå¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ2²óÀï¡¡ÀîÏÂ4¡½3ÆüÂçÆ£Âô¡Ê2025Ç¯4·î6Æü¡¡ÆüÂçÆ£Âô¡Ë
¡¡ÅìÂç¡¢µþÂç¤Ë¹ç³Ê¼Ô¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¿ÀÆàÀî¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀîÏÂ¤¬±äÄ¹11²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢4¡½3¤Ç½Õ²Æ¹ç¤ï¤»¤Æ4ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ëÆüÂçÆ£Âô¤ò²¼¤·¡¢½éÀï¤Î2²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò2ÅÙ¤â¹Ô¤¦Ä¶·ãÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ÎÊ¿ÌîÂÀ°ì´ÆÆÄ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²£ÉÍ¹â¹»¤¬ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤âÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îº¹¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Î·ëÀ®Åö½é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡È²£ÉÍ¹â¹»¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¡£Àï¤¨¤ë½àÈ÷¡¢Îý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò´Ó¤³¤¦¡É¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢ÂÐºö¤ÏÂ¿¾¯¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áÂçÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²á¾®É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¤ËÂ¤òÉÕ¤±¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÉé¤±¤ì¤Ð¡¢ÎÏ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºò½©¤Î¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï3²óÀï¤ÇÌ¾Ìç¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤¹¤ë¤â¡¢2¡½3¤ÎÀÜÀï¤ò±é¤¸¤¿¡£¤½¤ÎÇÔÀï¤«¤é¸ª¡¢ÁöÎÏ¤Ê¤É¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤¿»Ø´ø´±¤ÏÅß¤ÎÎý½¬´ü´Ö¤ÇÎý½¬ÇÛÊ¬¤òÂçÃÀ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Îý½¬¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë½¼¤Æ¤ëÈæ½Å¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤Ï¥¦¥¨¡¼¥È¥ë¡¼¥àÆâ¤ÇÎý½¬¤¬´°·ë¤¹¤ëÆü¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿½Õµ¨Âç²ñ½éÀï¡£ÆüÂçÆ£Âô¤ÎÁª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¶þ¶¯¤ÊÆùÂÎ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ê¥¤¥ó¤¬ÌöÆ°¡£7ÈÖ¡¦ÁýÅÄ²¹¿Í¤Ï5²ó¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¡£Í··â¼ê¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÀ¸¡¢Êá¼ê¤Îº´µ×´Ö´²ÂÀ¤é¤Ï±Ô¤¤Á÷µå¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤Î¼éÈ÷¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£²¼È¾¿È¤¬°ì²ó¤ê¤â¡¢Æó²ó¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡¦ÉÍ²¬ÁóÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï11²ó¤òÈè¤ìÃÎ¤é¤º¤ÇÅê¤²¤¤Ã¤¿¡£¹¶¼é¤ËÅß¤ÎÀ®²Ì¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¡Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¡Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë1¤Ä¡£½©¤ËÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤Æ¤«¤é¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Îº¹¤òÀ¨¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇµå¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢Â¤ÎÂ®¤µ¡¢Åê¼ê¤ÎµåÂ®¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìî¼ê¤ÎÁ÷µåÂ®¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½©¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÏÅÚÆü¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿Æü¤ÏÁ´Éô¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë¿¶¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿ÁýÅÄ¤ÏÆþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é20¥¥í¤â¡ÊÂÎ½Å¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤È¤ÎÀÜÀï¤ËËý¿´¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹¤ÎºàÎÁ¤Ë¤·¤¿ÀîÏÂ¡£¿Ê³Ø¹»¤Î¥×¥íÃíÌÜÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉÍ²¬¤ÎÂ¸ºß¤¬ºÝÎ©¤Ä¤¬¡¢Ìî¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¡ÖÌ¤´°À®¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë½Õ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿»Ø´ø´±¡£²£ÉÍ¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡¢·Ä±þ¤Ê¤É»äÎ©¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¿ÀÆàÀî¤ÇÇÈÍð¤òµ¯¤³¤»¤ëÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌîµåÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¡¦ÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë