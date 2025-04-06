2·³¹ß³Ê¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¾Ð´é¤Ê¤¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°½Ð¾ì½éÀï¤ÇºÆµ¯ÀÀ¤¦°ìÂÇ
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½2¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡Ê6Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤¬2·³¹çÎ®½éÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö5ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2¡½2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ÎÁÒ¶¶¤Î134¥¥íÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¡£¹â¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ëºÝ¡¢¤½¤Î´é¤Ë¾Ð´é¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï1·³¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¤Ä¤«¤à¤â¡¢ÂÇÎ¨9Ê¬1ÎÒ¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢12»°¿¶¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢4Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¸å¤Ë2·³¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç5Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£