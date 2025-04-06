柏vsG大阪 スタメン発表
[4.6 J1第9節](三協F柏)
※15:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 13 犬飼智也
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
MF 40 原川力
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 19 仲間隼斗
MF 33 白井永地
FW 9 細谷真大
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 27 美藤倫
MF 47 ファン・アラーノ
MF 51 満田誠
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 15 岸本武流
DF 33 中野伸哉
DF 67 佐々木翔悟
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
FW 7 宇佐美貴史
FW 17 山下諒也
FW 42 南野遥海
監督
ダニエル・ポヤトス
※15:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 13 犬飼智也
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
MF 40 原川力
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 19 仲間隼斗
MF 33 白井永地
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 27 美藤倫
MF 47 ファン・アラーノ
MF 51 満田誠
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 15 岸本武流
DF 33 中野伸哉
DF 67 佐々木翔悟
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
FW 7 宇佐美貴史
FW 17 山下諒也
FW 42 南野遥海
監督
ダニエル・ポヤトス