[4.6 J1第9節](三協F柏)

※15:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 5 田中隼人

DF 13 犬飼智也

MF 8 小泉佳穂

MF 11 渡井理己

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 27 熊坂光希

MF 40 原川力

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 1 猿田遥己

DF 3 ジエゴ

DF 42 原田亘

MF 6 山田雄士

MF 19 仲間隼斗

MF 33 白井永地

FW 9 細谷真大

FW 15 木下康介

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 20 中谷進之介

MF 6 ネタ・ラヴィ

MF 27 美藤倫

MF 47 ファン・アラーノ

MF 51 満田誠

FW 11 イッサム・ジェバリ

FW 23 デニス・ヒュメット

控え

GK 1 東口順昭

DF 15 岸本武流

DF 33 中野伸哉

DF 67 佐々木翔悟

MF 10 倉田秋

MF 16 鈴木徳真

FW 7 宇佐美貴史

FW 17 山下諒也

FW 42 南野遥海

監督

ダニエル・ポヤトス