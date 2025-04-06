福岡vs浦和 スタメン発表
[4.6 J1第9節](ベススタ)
※14:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 18 岩崎悠人
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 25 北島祐二
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 5 上島拓巳
DF 47 橋本悠
MF 7 金森健志
MF 14 名古新太郎
MF 15 秋野央樹
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
FW 22 藤本一輝
監督
金明輝
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 6 松本泰志
MF 13 渡邊凌磨
MF 24 松尾佑介
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 35 井上黎生人
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 9 原口元気
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 14 関根貴大
MF 39 早川隼平
FW 20 長倉幹樹
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
※14:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 18 岩崎悠人
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 25 北島祐二
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 5 上島拓巳
DF 47 橋本悠
MF 7 金森健志
MF 14 名古新太郎
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
FW 22 藤本一輝
監督
金明輝
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 6 松本泰志
MF 13 渡邊凌磨
MF 24 松尾佑介
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 35 井上黎生人
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 9 原口元気
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 14 関根貴大
MF 39 早川隼平
FW 20 長倉幹樹
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ