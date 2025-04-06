[4.6 J1第9節](ベススタ)

※14:00開始

主審:笠原寛貴

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 18 岩崎悠人

DF 20 安藤智哉

DF 29 前嶋洋太

DF 37 田代雅也

DF 77 志知孝明

MF 8 紺野和也

MF 11 見木友哉

MF 25 北島祐二

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 1 永石拓海

DF 5 上島拓巳

DF 47 橋本悠

MF 7 金森健志

MF 14 名古新太郎

MF 15 秋野央樹

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

FW 17 ウェリントン

FW 22 藤本一輝

監督

金明輝

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 88 長沼洋一

MF 6 松本泰志

MF 13 渡邊凌磨

MF 24 松尾佑介

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 12 チアゴ・サンタナ

控え

GK 16 牲川歩見

DF 35 井上黎生人

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 9 原口元気

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 14 関根貴大

MF 39 早川隼平

FW 20 長倉幹樹

FW 41 二田理央

監督

マチェイ・スコルジャ