[4.6 J1第9節](カシマ)

※15:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 2 安西幸輝

DF 5 関川郁万

DF 22 濃野公人

DF 55 植田直通

MF 10 柴崎岳

MF 14 樋口雄太

MF 27 松村優太

MF 71 荒木遼太郎

FW 9 レオ・セアラ

FW 40 鈴木優磨

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 3 キム・テヒョン

DF 23 津久井佳祐

DF 25 小池龍太

DF 28 溝口修平

MF 6 三竿健斗

MF 20 舩橋佑

FW 11 田川亨介

FW 19 師岡柊生

監督

鬼木達

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 5 アピアタウィア久

DF 22 須貝英大

DF 44 佐藤響

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 10 福岡慎平

MF 39 平戸太貴

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 14 原大智

FW 29 奥川雅也

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 2 福田心之助

DF 15 永田倖大

DF 24 宮本優太

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 8 米本拓司

MF 18 松田天馬

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 77 ムリロ・コスタ

監督

チョウ・キジェ