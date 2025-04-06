鹿島vs京都 スタメン発表
[4.6 J1第9節](カシマ)
※15:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 10 柴崎岳
MF 14 樋口雄太
MF 27 松村優太
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 3 キム・テヒョン
DF 23 津久井佳祐
DF 25 小池龍太
DF 28 溝口修平
MF 6 三竿健斗
MF 20 舩橋佑
FW 11 田川亨介
FW 19 師岡柊生
監督
鬼木達
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 5 アピアタウィア久
DF 22 須貝英大
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 29 奥川雅也
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 2 福田心之助
DF 15 永田倖大
DF 24 宮本優太
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 8 米本拓司
MF 18 松田天馬
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
※15:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 10 柴崎岳
MF 14 樋口雄太
MF 27 松村優太
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 3 キム・テヒョン
DF 23 津久井佳祐
DF 25 小池龍太
DF 28 溝口修平
MF 20 舩橋佑
FW 11 田川亨介
FW 19 師岡柊生
監督
鬼木達
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 5 アピアタウィア久
DF 22 須貝英大
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 29 奥川雅也
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 2 福田心之助
DF 15 永田倖大
DF 24 宮本優太
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 8 米本拓司
MF 18 松田天馬
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ