ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、おにぎりも型崩れせずに持ち運べる、ディズニーデザイン「汁漏れしにくい薄型おにぎり弁当箱」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「汁漏れしにくい薄型おにぎり弁当箱」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:2,990円(税込)

サイズ:幅約24、奥行約9.5、高さ約3.6cm

容量:約400ml

製品重量:約240g

主材:【フタ】ポリプロピレン、【パッキン】熱可塑性エラストマー、【本体・カップ】ポリプロピレン

耐熱温度:【フタ・パッキン】100度、【本体・カップ】140度

耐冷温度:【フタ・パッキン・本体・カップ】-20度

フタを外して食器洗浄機使用可

フタを外して電子レンジ使用可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

おにぎりとおかずを入れられる汁漏れしにくい薄型のお弁当箱。

Wシーリング構造&4点ロックで汁漏れしにくいので、カバンに立てて入れることもできます。

フタにデザインされたディズニーキャラクターのアートがかわいい!

デザインは「くまのプーさん」と「ベイマックス」の2種類がラインナップされています。

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインのお弁当箱。

オレンジ色が明るく、爽やかでとってもオシャレ☆

「くまのプーさん」はフォークを持ってお食事中です。

ちょこんと座っている姿も愛らしさ満点!

ベイマックス

「ベイマックス」デザインのお弁当箱。

シーン問わず使いやすい落ち着いた色味が基調となっています◎

「ベイマックス」は片手をあげてポーズ!

まわりには星も散りばめられています。

一体成形パッキンなので、外して洗う手間がありません。

おにぎり型はおかずカップにもなり、仕切り固定で盛り付けに悩まないのもうれしい◎

フタを外せばレンジで加熱も可能で、フタ以外は食洗機に対応しています。

デザインはもちろん、お手入れが簡単なのも魅力的。

おにぎりも型崩れせずに持ち運べる、ディズニーデザイン「汁漏れしにくい薄型おにぎり弁当箱」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

