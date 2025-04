ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年4月から全国のゲームセンターなどに順次登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します!

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

投入時期:2025年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから2025年4月も、「スヌーピー」のおしゃれでかわいいグッズが続々登場!

サングラス姿のぬいぐるみやリボン姿がかわいいマスコットなど、全5種がラインナップされます☆

SNOOPY(TM) マスコット 〜ガーリーリボン〜

投入時期:2025年4月4日より順次

サイズ:全長約9×7×10cm

種類:全4種(ブルー、ブラック、ピンク、ホワイト)

リボンを着けたデザインの、シンプルでおしゃれな「スヌーピー」のマスコット。

それぞれ異なるカラーで仕上げられた、光沢感のあるリボンがワンポイントになっています。

SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ くたっとカラフル

投入時期:2025年4月4日より順次

サイズ:全長約40×20×20cm

種類:全2種(ピンク、ブラック)

ノーマルとピンクの2種で展開される、「スヌーピー」の抱き心地の良いぬいぐるみ。

うつ伏せで寝そべっている姿がかわいいデザインです。

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ くたっとカラフル

投入時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約20×13×10cm

種類:全4種(パープル、ブルー、ブラック、ピンク)

「スヌーピー」のカラフルなぬいぐるみが登場。

ふわふわな触り心地とリラックスする姿に癒やされるプライズです。

SNOOPY(TM) スーパーラージぬいぐるみ もこふわ

投入時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約34×27×44cm

種類:全1種(スヌーピー)

「スヌーピー」のふんわりしたとても柔らかい生地を使用した大きなサイズのぬいぐるみが再登場。

思わずギュッと抱きしめたくなるかわいさです。

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ 〜クールスタイル〜

投入時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約11×11×15cm

種類:全3種(Tシャツ、ジャケット、キャップ)

サングラス姿がクールな「スヌーピー」のぬいぐるみ。

それぞれ異なる衣装を着こなしたクールなデザインです。

カラフルな色合いの「スヌーピー」のマスコットや大きなぬいぐるみ!

2025年4月より全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした。

