¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCharlotte¡×Çò¿§Ã´Åö¤Î°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡Ö18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ
4·î7Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤16¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡Ê¤¤¤Á¤Î¤»¡¦¤ë¤Ê¡Ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCharlotte¡×¤ÎÇò¿§Ã´Åö¤Ç¡¢¸½ºß¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤ÎÉ½»æ¤òÀÊ´¬Ãæ¡ª¡¡¤³¤Î½Õ¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿"ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë18ºÐ"¤¬²Æì¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Î¡¼¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÊÁ´ÎÏ¥°¥é¥Ó¥¢¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö!?¡¡¤¿¤³¾Æ¤½éÂÎ¸³
¡½¡½ÎÜºÚ¤Á¤ã¤ó¡¢¹â¹»Â´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Î¥ô¥£¥é¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¡£»ä¡¢½é¤á¤Æ¤¿¤³¾Æ¤¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾Æ¤¯¤È¤¤Ë¶ú¤Ç¥³¥í¥³¥í¤µ¤»¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢À¸¾Æ¤±¤«¤â......¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë²¹¤á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÂçÎÌ¤Î¥ï¥µ¥Ó¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿åÃå»Ñ¤Ç¥®¥¿¡¼¤âÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤¢¤ì¤Ï»äÊª¤Î¥®¥¿¡¼¤Ç²È¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤È¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ6ËÜ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥Á¶á¤¯¤ÎÄéËÉ¤Ç¡¢»ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ø¥¥ã¥ó¥É¥ë¡Ù¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÎÜºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ïºî»ìºî¶Ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Ï²¿¶Ê¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ç´°À®¤¹¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤á¤ë¤È5¶Ê¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿¡Ø¥¥ã¥ó¥É¥ë¡Ù¤Ï»ä¤ÎÀ¸ÃÂº×¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÇ¯Æâ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡£
¡½¡½¶Êºî¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤éÀè¤Ëºî¤ë¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡»ä¤Ï²Î»ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¥ã¥ó¥É¥ë¡Ù¤Ï30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç½ñ¤½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥®¥¿¡¼¤Î¥³¡¼¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥¤¥È¥ì¤ÎÀèÀ¸¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£
¶Êºî¤ê¤ÏµîÇ¯¤«¤é¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ü¥¤¥È¥ì¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Öº£¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤ËÆÈ³Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¼Â¤Ïº£¤â¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ç165Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç½é¤á¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤Ï156Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÌ¤À®Ç¯¤Î¤È¤¤Ï¿ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢À®¿Í¤·¤¿¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤¿¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤¬°Õ³°¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½»Å»ö¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡3·î26Æü¤ËÂå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ¶½½Âå¡×¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤òÊâ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Û¤«¤Ë¤â²ÃÆ£·ë¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¶Ê¡Ø¥°¥ì¡¼¡¦¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ÎMV¤Ë¤â½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢à¸ÞÅáÎ®á¤Ç´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸ÞÅáÎ®¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¢MV¥â¥Ç¥ë¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È......Á´Éô´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ª
¡½¡½¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤¤¤¨¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¡£ËÜÈÖ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¾ì¤ËÃå¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«ÉÔ°Â¤Ç¡¢Á°Æü¤Ï¤½¤ì¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÎÜºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ»£±Æ¤Î¤È¤¤âÀäÂÐ¤ËÃÙ¹ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°¤Ë¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ÎÁáµ¯¤¤ÏÁ´Á³¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È......¡£¤³¤Î´Ö¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÆüµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ»ä¤À¤±¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Êµã¡Ë¡£
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡»ä¡¢º£¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÍÎÉþ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ðËÜÅª¤Ë¥¸¥ã¡¼¥¸¤«¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÍÎÉþ¤Ë¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿È¬¿ùÄ¾Èþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥à¥í¥¾¥Î¥±¥¤¥È¡ÊGiGGLE¡Ë
¡ü°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡Ê¤¤¤Á¤Î¤»¡¦¤ë¤Ê¡Ë¡¡
2007Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹163Ñ B83 W56 H84¡¡
·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¢þ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCharlotte¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£°µÅÝÅª¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×ÆÉ¼ÔÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØMOIS¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡ª¡¡
¸ø¼°X¡Ú@ichinose_luna¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@ichinose_2266¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@itinose_2266¡Û¡¡
Charlotte¸ø¼°X¡Ú@Charlotte_ljus_¡Û¡¡
°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØºÇ¶¯¤¹¤®¤ë18ºÐ ¡Áprologue¡Á¡Ù¡¡»£±Æ¡¿º´Æ£ÍµÇ·¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿º´Æ£ÍµÇ·