¹â¶¶Í¥¡¢¹Åç¸ø±éÃæ»ß¤òÈ¯É½¡¡¹¢¤ÎÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡Ö²óÉü¤¬¸«¹þ¤á¤º¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹â¶¶Í¥¤¬¡¢¤¤ç¤¦6Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ø¹â¶¶ Í¥ LIVE TOUR 2025¡ÖARE YOU HAPPY¡©¡×¡Ù¹Åç¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹â¶¶Í¥¤ÎÉã¿Æ¤¬¡Öever since¡×MV¤ËÅÐ¾ì¡¡¸Î¶¿¡¦½©ÅÄ¤Ç»£±Æ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü4/6¡ÊÆü¡Ë¡¢¸â¿®ÍÑ¶â¸Ë¥Û¡¼¥ë(¸â»ÔÊ¸²½¥Û¡¼¥ë) ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¹â¶¶ Í¥ LIVE TOUR 2025¡ØARE YOU HAPPY¡©¡Ù¹Åç¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ºòÆü¤Î¸ø±é½ªÎ»¸å¡¢ËÜ¿Í¤¬¹¢¤ÎÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬²óÉü¤¬¸«¹þ¤á¤º¡¢»ß¤à¤òÆÀ¤ºÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÜÆü¤Î¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¿¶ÂØ¸ø±é¤ÎÍÌµ¡¦¸ø±éÃæ»ß¤ËÈ¼¤¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ§¤¤Ìá¤·Åù¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Î¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¿¶ÂØ¸ø±é¡¢µÚ¤ÓÊ§¤¤Ìá¤·»þ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤ÆÄº¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë²¿Â´¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹â¶¶Í¥¤ÎÉã¿Æ¤¬¡Öever since¡×MV¤ËÅÐ¾ì¡¡¸Î¶¿¡¦½©ÅÄ¤Ç»£±Æ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü4/6¡ÊÆü¡Ë¡¢¸â¿®ÍÑ¶â¸Ë¥Û¡¼¥ë(¸â»ÔÊ¸²½¥Û¡¼¥ë) ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¹â¶¶ Í¥ LIVE TOUR 2025¡ØARE YOU HAPPY¡©¡Ù¹Åç¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ºòÆü¤Î¸ø±é½ªÎ»¸å¡¢ËÜ¿Í¤¬¹¢¤ÎÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬²óÉü¤¬¸«¹þ¤á¤º¡¢»ß¤à¤òÆÀ¤ºÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£