À¾ÉðµåÃÄ¿·¿Í¤Î³«ËëÏ¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¿·µÏ¿¤Ê¤ë¤«¡¡¥É¥é2ÅÏÉôÀ»Ìï¤Ï¤¤ç¤¦¤â5ÈÖ¡¡ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¤¬ÀèÈ¯¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê6Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀ¾Éð¤Ï¡¢ºÇ²¼°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÂÐÀï¡£Ìî¼ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÁ°Æü¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³«Ëë¤«¤é¤º¤Ã¤È5ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼ÅÏÉôÀ»Ìï¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î¿·¿Í¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë³«Ëë¤«¤é¤Î7»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÀèÈ¯¤ÏÃæ7Æü¤ÎÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¡£
¡ÚÀ¾Éð¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡±¦¡¡Ä¹Ã«Àî¿®ºÈ
¡¡2¡¡Ãæ¡¡À¾Àî°¦Ìé
¡¡3¡¡°ì¡¡¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó
¡¡4¡¡»Ø¡¡¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç
¡¡5¡¡º¸¡¡ÅÏÉôÀ»Ìï
¡¡6¡¡Æó¡¡ÌîÂ¼Âç¼ù
¡¡7¡¡»°¡¡³°ºê½¤ÂÁ
¡¡8¡¡Êá¡¡¸Å²ìÍªÅÍ
¡¡9¡¡Í·¡¡¸»ÅÄÁÔÎ¼
¡¡¡¡¡¡Åê¡¡ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯