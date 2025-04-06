なでしこジャパン、コロンビア戦のスタメン発表！ ニールセン監督の国内初陣へ、長谷川唯、熊谷紗希、長野風花らが先発
なでしこジャパンは４月６日、国際親善試合でコロンビア女子代表とヨドコウ桜スタジアムで対戦。14時のキックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
女子FIFAランキングで、５位の日本に対し、コロンビアは21位。ニルス・ニールセン監督の国内初陣となる一戦には、長谷川唯、熊谷紗希、長野風花らがスタメンに名を連ねた。
【画像】華やかに可憐にピッチで輝く！世界の“美女フットボーラー”を一挙紹介！
先発メンバーは以下のとおり。
GK
平尾知佳
DF
熊谷紗希
北川ひかる
南 萌華
古賀塔子
MF
籾木結花
清家貴子
長谷川唯
長野風花
宮澤ひなた
FW
田中美南
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
女子FIFAランキングで、５位の日本に対し、コロンビアは21位。ニルス・ニールセン監督の国内初陣となる一戦には、長谷川唯、熊谷紗希、長野風花らがスタメンに名を連ねた。
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先発メンバーは以下のとおり。
GK
平尾知佳
DF
熊谷紗希
北川ひかる
南 萌華
古賀塔子
MF
籾木結花
清家貴子
長谷川唯
長野風花
宮澤ひなた
FW
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