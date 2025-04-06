[4.6 J1第9節](JFEス)

※13:00開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 4 阿部海大

DF 15 工藤孝太

DF 18 田上大地

MF 3 藤井海和

MF 8 江坂任

MF 24 藤田息吹

MF 27 木村太哉

MF 28 松本昌也

MF 50 加藤聖

FW 22 一美和成

控え

GK 13 金山隼樹

DF 5 柳育崇

MF 7 竹内涼

MF 14 田部井涼

MF 19 岩渕弘人

MF 23 嵯峨理久

MF 33 神谷優太

MF 45 ブラウンノア賢信

FW 99 ルカオ

監督

木山隆之

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 32 土肥幹太

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

DF 47 木村誠二

MF 7 安斎颯馬

MF 8 高宇洋

MF 16 佐藤恵允

MF 18 橋本拳人

MF 33 俵積田晃太

MF 99 白井康介

FW 39 仲川輝人

控え

GK 13 波多野豪

DF 4 木本恭生

DF 30 岡哲平

MF 10 東慶悟

MF 27 常盤亨太

FW 14 山下敬大

FW 19 マルセロ・ヒアン

FW 28 野澤零温

FW 53 北原槙

監督

松橋力蔵