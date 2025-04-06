岡山vsFC東京 スタメン発表
[4.6 J1第9節](JFEス)
※13:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 3 藤井海和
MF 8 江坂任
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
控え
GK 13 金山隼樹
DF 5 柳育崇
MF 7 竹内涼
MF 14 田部井涼
MF 19 岩渕弘人
MF 23 嵯峨理久
MF 33 神谷優太
MF 45 ブラウンノア賢信
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 99 白井康介
FW 39 仲川輝人
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 30 岡哲平
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
FW 14 山下敬大
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 28 野澤零温
FW 53 北原槙
監督
松橋力蔵
※13:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 3 藤井海和
MF 8 江坂任
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
控え
GK 13 金山隼樹
DF 5 柳育崇
MF 7 竹内涼
MF 14 田部井涼
MF 19 岩渕弘人
MF 33 神谷優太
MF 45 ブラウンノア賢信
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 99 白井康介
FW 39 仲川輝人
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 30 岡哲平
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
FW 14 山下敬大
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 28 野澤零温
FW 53 北原槙
監督
松橋力蔵