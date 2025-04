【ONE PACT】JAY CHANGが復帰、5人で久しぶりの日本公演を開催！

2024年12月にRay WEBに登場した“超実力派グループ”ONE PACT(ワンパクト)が、大阪と東京でコンサートを開催!JAY CHANGがグループの活動に復帰し、5人の完全体となったONE PACT。日本語でたくさん話してくれたコメントは、日頃からの仲の良さが伺えます。今回は、そんなONE PACTの「2025 ONE PACT HALL LIVE IN JAPAN : Outshine the Horizon_CUESHEET 東京公演」1部の様子をご紹介します。

2025 ONE PACT HALL LIVE IN JAPAN : Outshine the Horizon_CUESHEET 東京公演 1部

PROFILE

ONE PACT

FXXOFF2. G.O.A.T3. WAIT!4. Confession5. Must Be Nice6. B2U7. Hot Stuff8. WILD:9. & Heart10. Never stop11. [Dance Cover]OMG (原曲: New Jeans)12. DESERVED13. 100!14. RUSH IN 2 U15. Until now

ONE PACT(読み方:ワンパクト)は、“one”と“impact”の合成語で、「ひとつに集まって大きなインパクトを作る」という意味が込められており、2023年2月から韓国Mnetで制作されたK-POPボーイズグループ メイキングプロジェクト「BOYS PLANET」に出演し、韓国、日本、そしてグローバルファンから人気を集めたJONG WOO(ジョンウ)、SEONG MIN(ソンミン)、YE DAM(イェダム)、JAY CHANG(ジェイ・チャン)、そして楽曲制作・プロデュース能力に長けたTAG(テグ)で構成されたグループ。

メンバーのTAGは、デビューミニアルバム「Moment」の先行公開曲1曲を除き、2025年2月発売の3rdミニアルバム「PINK CRUSH」まで、デビューからわずか1年3ヶ月で22曲を制作(作詞・作曲)し、「PINK CRUSH」 の収録曲「Never Stop」では作詞・作曲・編曲を1人で担当。

リーダーであるJONG WOOは「RUSH IN 2 U」、「PERIOD」、「Reach you」、「Confession」のMV制作(ディレクション・撮影・編集)を担当した。

さらにJONG WOOとYE DAMは振り付けに参加するなど、K-POP第5世代の自主制作グループとして今注目を集めている。