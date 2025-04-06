¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¹¤¯¿¼¤¯°¦¤µ¤ì¤ë·àÃÄ¤Ë¡×¡¡OSKÆüËÜ²Î·àÃÄ¡¦¿·¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼ÍãÏÂ´õ¤µ¤ó
¡¡OSKÆüËÜ²Î·àÃÄ¤Î¿·¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼ÍãÏÂ´õ¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¤ÎµþÅÔ¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¡£4·î¤ËÆîºÂ¡ÊÅì»³¶è¡Ë¤Ç¹Ô¤¦½¢Ç¤µÇ°¸ø±é¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖOSK¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¹¤¯¿¼¤¯°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë·àÃÄ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛOSKÆüËÜ²Î·àÃÄ¡¦ÍãÏÂ´õ¤µ¤ó¤¬È¬ºä¿À¼Ò¤ÇÀ®¸ùµ§´êº×
¡¡Íã¤µ¤ó¤ÏÂçºåÉÜËçÊý»Ô½Ð¿È¡£2013Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥À¥ó¥¹¡¢²Î¾§ÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤¿ÃËÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡Ê23¡Á24Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¡¢OSK¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î²Î·àÃÄ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÀèÇÚÌò¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡¢³ÆÃÏ¤ÇµÇ°¸ø±é¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¿¡£Íã¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆîºÂ¤ÏÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤ë·à¾ì¡£ÆâÍÆ¤â¤è¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆîºÂ¤Ç¤ÎµÇ°¸ø±é¤Ï4·î25¡Á29Æü¡£3·î10Æü¤Ë¤ÏÈ¬ºä¿À¼Ò¡ÊÆ±¶è¡Ë¤ÇÀ®¸ùµ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿µþÅÔ¿·Ê¹¡Ë