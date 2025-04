フィギュアステーターでタレントの本田紗来さんが6日、春の全国交通安全運動の一環として、板橋区・志村警察署で開催の「交通安全パレード・交通安全教室」に一日警察署長として参加した。 午前10時、志村警察署内で一日警察署長委嘱式がスタート。本田さんは志村警察署長から委嘱状を受け取った。午後1時からは、志村銀座商店街で交通安全パレードが行われる。(雨天中止の可能性あり)

The post 本田紗来、板橋・志村警察署で一日警察署長に 午後からパレード first appeared on GirlsNews.