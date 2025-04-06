Mrs. GREEN APPLE、メンバーによる激しいバトルシーンなど全編フルCGで描かれた「クスシキ」MV公開
Mrs. GREEN APPLEが、4月5日にリリースしたデジタルシングル「クスシキ」のミュージックビデオを公開した。
◆Mrs. GREEN APPLE MV
「クスシキ」は、4月4日から放送が開始されたTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クールオープニングテーマとして書き下ろされたものだ。本ミュージックビデオは、時代も国籍も設定のない架空の世界を舞台として全編フルCGで描かれている。メンバーによる激しいバトルシーンなど、もはや“ミュージックビデオの概念“を覆すほどの圧倒的なスケールに仕上がっているという。
なおMrs. GREEN APPLEは、デビュー10周年を迎える2025年を“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、7月8日にアニバーサリーベストアルバム『10』のリリース、7月26日、27日に神奈川県横浜市・山下ふ頭で2日間で10万⼈動員予定のライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞を開催、また全国の商業施設とコラボレーション、さらに初のドキュメンタリー映画を製作することなど、さまざまなプロジェクトを発表している。
リリース情報
デジタルシングル「クスシキ」
2025年4月5日（土）リリース
URL：https://lnk.to/MGA_kusushiki
■TVアニメ『薬屋のひとりごと』
毎週金曜よる11：00より
日本テレビ系にて「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」にて全国同時放送
放送終了後、各種配信プラットフォームでも順次配信予定
＊放送日時は予告なく変更になる場合がございます。
BS日テレ：毎週土曜22時30分〜
AT-X：毎週土曜21時00分〜
リピート放送：毎週火曜4時30分〜
毎週土曜6時00分〜
映画・チャンネルNECO：毎週日曜24時00分〜
アニマックス：毎週土曜21時30分〜
リピート放送：毎週日曜 9時00分〜
【配信情報】
■SVOD（見放題配信）■
ABEMAプレミアム
Amazon Prime Video
dアニメストア
dアニメストア ニコニコ支店
dアニメストア for Prime Video
DMM TV
FOD
Hulu
J:COM STREAM
Lemino
milplus
NETFLIX
TELASA
TELASA（Pontaパス）
U-NEXT
WOWOWオンデマンド
アニメ放題
バンダイチャンネル
Disney+
ニコニコチャンネル
■AVOD・FVOD（最新話期間限定 無料配信）■
ABEMA
Lemino
TVer
ニコニコ生放送
日テレTADA
■TVOD■
Amazon Prime Video
Google TV
HAPPY!動画
J:COM STREAM
milplus
music.jp
Rakuten TV
TELASA
VIDEX
カンテレドーガ
バンダイチャンネル
ビデオマーケット
ムービーフルPlus
ニコニコチャンネル
【スタッフ】
原作：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）キャラクター原案：しのとうこ
総監督・シリーズ構成：長沼範裕 監督：筆坂明規
副監督：中川 航 脚本：柿原優子・千葉美鈴・小川ひとみ
キャラクターデザイン：中谷友紀子 美術監督：郄尾克己（ARED） 色彩設計：相田美里 CGIディレクター：永井 有
撮影監督：鈴木麻予（T2 studio）編集：今井大介 音響監督 はた しょう二（サウンドチームドンファン）
音楽 神前 暁・Kevin Penkin・桶狭間ありさ
アニメーション制作 TOHO animation STUDIO×OLM 製作 「薬屋のひとりごと」製作委員会
【キャスト】
猫猫／悠木碧 壬氏／大塚剛央 高順／小西克幸 玉葉妃／種粼敦美 梨花妃／石川由依 里樹妃／木野日菜
小蘭／久野美咲 子翠／瀬戸麻沙美 ナレーション／島本須美
【WEB】
アニメ公式サイト：kusuriyanohitorigoto.jp
アニメ公式X（旧Twitter）：＠kusuriya_PR
アニメ公式TikTok ：＠kusuriya_pr
■リリース情報
リリース日未定
※映画『#真相をお話しします』主題歌
4月25日（金）全国公開
オフィシャルサイト：https://shinso-movie.jp/
■MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』
予約リンク：https://lnk.to/mga_10
【初回限定盤(CD+Blu-ray)】
UPCH-29495 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)
※「MAGICAL CODE」配布対象
【初回限定盤(CD+DVD)】
UPCH-29496 3,700円(税抜) / 4,070円(税込)
※「MAGICAL CODE」配布対象
【通常盤(CD)】
UPCH-20693 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象
【MAGICAL PRICE盤(CD)】
UPCH-29497 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)
※初回生産限定
※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き) / 2Pケース
※「MAGICAL CODE」対象外
▼CD収録内容
「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」含む全19曲収録予定
▼初回限定盤(Blu-ray, DVD)映像収録内容
＜Studio Session Live #4＞
「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定
●チェーン別オリジナル特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー
・タワーレコード：カトラリーセット
・HMV：コンパクトミラー
・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース
・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)
・Amazon：アクリルコースター
・楽天ブックス：スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け
・セブンネットショッピング：マフラータオル
・その他一般店：ステッカー
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
予約リンク：https://lnk.to/mga_Harmony
【通常盤(Blu-ray)】
UPXH-20146 6,000円(税抜) / 6,600円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象外
【通常盤(2DVD)】
UPBH-20335/6 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象外
▼収録内容
-Opening-
Magic
Hug
ライラック
嘘じゃないよ
ANTENNA
光のうた
SoFt-dRink
ア・プリオリ
Dear
-Interlude-
クダリ
StaRt
ケセラセラ
They are
コロンブス
Part of me
norn
Soranji
familie
Feeling
▼特典映像
Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”
●チェーン別オリジナル特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：A3クリアポスター Type-A
・タワーレコード：A3クリアポスター Type-B
・HMV / @Loppi：A3クリアポスター Type-C
・TSUTAYA：A3クリアポスター Type-D
・Amazon：A3クリアポスター Type-E
・楽天ブックス：A3クリアポスター Type-F
・セブンネットショッピング：A3クリアポスター Type-G
・Neowing/CDJAPAN：A3クリアポスター Type-H
・WonderGOO/新星堂：A3クリアポスター Type-I
・その他一般店：A3クリアポスター Type-J
※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞
2025年3月24日（月）〜4月6日（日）
※UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUのみ4月13日（日）まで
■開催場所
東急プラザ表参道「オモカド」、東急プラザ原宿「ハラカド」、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU他、原宿エリア
■開催内容
・東急プラザ表参道「オモカド」＆東急プラザ原宿「ハラカド」 エントランスジャック、コラボレーション
・ラッピングバスの走行 ※ご乗車することはできません
・POP-UP STORE
・竹下通りBGM
・デジタルスタンプラリー
・コラボメニュー
■特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/landmark_in_harajuku/
［MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU POP-UP STORE］
■UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU
場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU
期間：2025年3月24（月）〜2025年4月13日（日）
営業時間：11:00〜20:00（最終入場19:30）
https://store-harajuku.universal-music.co.jp/
■東急プラザ表参道「オモカド」
場所：東急プラザ表参道「オモカド」 5階 LOCUL内イベントスペース
期間：2025年3月24（月）〜2025年4月13日（日）
営業時間：11:00〜20:00 (最終入場19:30)
https://www.tokyu-plaza.com/omokado/
混雑緩和のため、事前予約制とさせていただきます。
ご来店希望の方は、特設サイトより詳細をご覧ください。
また、「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」グッズは、オンライン先着販売、オンライン受注販売も予定しておりますので、併せてご利用ください。
■購入個数制限
お一人様1会計につき各商品2点までご購入いただけます。
※下記商品は購入制限数が異なります。
・Tシャツなどサイズ展開がある商品はサイズ問わず2点まで
・MGA Special Photo Card Set “LANDMARK IN HARAJUKU”は17点まで
・LANDMARK IN HARAJUKU ガチャは11点まで
・販売状況によって購入制限個数は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
■お問い合わせ
ユニバーサル ミュージック クリエイティブ カスタマーサービス・センター
※こちらのページよりお問い合わせください。
なお、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。
https://inquiriesform.jp/umc-contact
受付：平日10:00〜18:00(※祝祭日を除く)
※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。
※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。
■デビュー10周年企画
10周年を記念して制作された新たなロゴを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO
10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM
デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE〜FJORD〜
2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK
全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION
秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA
2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM
初のドキュメンタリー映画の製作が決定
関連リンク
◆ベストアルバム『10』特設サイト
◆『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト
◆＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞ 特設サイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook
◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP
◆大森元貴 オフィシャルInstagram
◆若井滉斗 オフィシャルInstagram
◆藤澤涼架 オフィシャルInstagram