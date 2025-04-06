¥Ù¥Ã¥Ä´¶·ã¡ÖÃÇ¥È¥Ä¡×¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¡×¡¡Â£Äè¼°¤ÎÉñÂæÎ¢¡ÄÀ¤³¦°ì·³ÃÄ¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÈ¿±þ¡É
µåÃÄ¸ø¼°SNS¤¬Â£Äè¼°¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òµÇ°¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°Â£Äè¼°¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Âç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤Î»ëÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÈ¿±þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â£Äè¼°¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿3·î28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤Ï14¶â¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ä¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ê¤É¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï300¸Ä°Ê¾å¡£É½ÌÌ¤ÎLA¥í¥´¤Ï46¸Ä¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È17¸Ä¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¢¡ÈWORLD CHAMPION¡É¤ÎÊ¸»ú¤Ï53¸Ä¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬µ±¤¯¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢Â£Äè¼°ÅöÆü¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤¬¡ÖËÍ¤Ïº£Æü¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÂ¨¥Ä¥Ã¥³¥ß¥ß¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤¶¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¼«¿È¤¬¡Ö¤¹¤²¡¼¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¡Ö¥ï¥ª¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡ª¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´¶·ã¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÍí¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£º£²ó¤¬3²óÌÜ¤Î¥ê¥ó¥°³ÍÆÀ¤Ç¡¢¤½¤Î½ç°Ì¤ò¥Þ¥ó¥·¡¼¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤Ç¥Ù¥¹¥È¤À¤è¡£±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤â¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï2020Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Öº£²ó¤Î»ØÎØ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÌ³Ê¤À¤Í¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë