¶¶²¼Å°»á¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤°û¤ß¿©¤¤¤Ë¶ì¸À¡Ö£±£°£°ËüÇÜ¤¯¤é¤¤¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤òÀßÄê¤¹¤Ù¤¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£¶Æü¡¢¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤ò½ä¤ëÌäÂê¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿Í¸¢Âº½Å¤ÎÅ°Äì¡¢´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤Î²þ³×¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤Î¶¯²½¤Î£´ËÜÃì¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿´ë¶È¤¬¤³¤Î£´ËÜÃì¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç½ª¤ï¤ë¡£ËÍ¤ÏÉÜÄ£¡¢»ÔÌò½ê²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢£±£°£°Ëü¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È£±£°¤°¤é¤¤¤¬À¤´Ö¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£º¬Äì¤Î¼Ò°÷°Õ¼±¤Î²þ³×¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢£´¤Ä¤Î¤³¤È¤òËÜµ¤¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÄìÊÕÉôÊ¬¤Î¤È¤³¤í¤Ç£±£°£°Ëü¤°¤é¤¤¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ê¤°û¤ß¿©¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤ÏÉ¬¤ºµ¬Î§¤¬´Ë¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÂçÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¤è¡£±ÊÅÄÄ®¡¢À¯¼£²È¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¡£°û¤ß¿©¤¤¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï°ìÊý¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ê¤°û¤ß¿©¤¤¤ÏÀäÂÐÀµ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÁ°¼ÒÄ¹¤Î¡Ë¹Á¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·Ð±Ä¿Ø¤¬¿Í´Ö´Ø·¸¤Î±ß³ê¤À¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿Ø¤â´Þ¤á¤Æ¡¢É¬Í×À¤È¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ãæµï¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤Ù¤Ã¤¿¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿£Â¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°û¤ß²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤³¤Î°û¤ß¿©¤¤¤Ï¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢£±£°£°ËüÇÜ¤¯¤é¤¤¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é£´ËÜÃì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£