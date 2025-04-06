µð¾Ý¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¤Î¶Ã°Û¡¡¤¿¤Ã¤¿£²Ê¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ½é¤ÎÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÀï¡¡£³·î¤Ë£·£¶ºÐ¤ÇÀÂµî
¡Ú¾¼ÏÂ¡ÁÊ¿À®¥¹¥¿¡¼ÎóÅÁ¡Û¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬£³·î£²£±Æü¤Ë£·£¶ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡££±£¹£¶£¸Ç¯¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡¼¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥×¥í¤ËÅ¾¸þ¡££·£³Ç¯¤Ë£×£Â£Á¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥ç¡¼¡¦¥Õ¥ì¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¡¢²¦ºÂ³ÍÆÀ¡££·£´Ç¯¤Ë¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¡È¥¥ó¥·¥ã¥µ¤Î´ñÀ×¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥êÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢£´£±ÀïÌÜ¤Ç¥×¥í½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡££·£·Ç¯¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤â£¸£·Ç¯¤ËÉüµ¢¡££¹£´Ç¯¤Ë¤Ï£´£µºÐ£¹¤«·î¤ÇÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ì¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é²¦ºÂÃ¥¼è¸å¡¢½éËÉ±ÒÀï¤Ï£·£³Ç¯£¹·î£±Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤ÎÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¤È¤Ê¤êÀ¤³¦ÅªÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Áê¼ê¤Ï¥Û¥»¡¦¥í¡¼¥Þ¥ó¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¡£Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÇË³Ê¤Î¡Ö£µ²¯±ß¶½¹Ô¡×¤È¤·¤ÆÁ´À¤³¦¤ËÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï£±ÌÌ¤Ç¾ÜºÙ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤È¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¤¬Ãæ±û¤Ë½Ð¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£Ä¹¤¤ÏÓ¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¿¤Ð¤·¤Æ¥í¥ó¥°¥Õ¥Ã¥¯¡£ÀÄ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥í¡¼¥Þ¥ó¤Ë¶²ÉÝ¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤¬Èô¤Ö¡£¥Ø¥¿¥Ø¥¿¤ÈºÂ¤ê¹þ¤à¥í¡¼¥Þ¥ó¡£¥À¥¦¥ó¤À¡£¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯³ÍÊª¤òÄÉ¤¦¡£º£ÅÙ¤Ïº¸Â¦¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆ¨¤²¹þ¤à¥í¡¼¥Þ¥ó¡£¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¤Ï±¦¤Î¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¥í¡¼¥Þ¥ó¤Î¥¢¥´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥í¡¼¥Þ¥ó¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¤Î£±£°£°¥¥í¤ÎÁ´ÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤¿Èó¾ð¤Êº¸±¦¥Õ¥Ã¥¯¤¬¥í¡¼¥Þ¥ó¤ÎÇò¤¤´éÌÌ¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¡£¥í¡¼¥Þ¥ó¤ÏÆ¬¤«¤é¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤ÇÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±¥é¥¦¥ó¥É£²Ê¬¥¸¥ã¥¹¥È¡¢¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¤Î£Ë£Ï¾¡¤Á¤À¡£¤¿¤Ã¤¿£²Ê¬¤Î¾¡Éé¡£¥í¡¼¥Þ¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é£´¡¢£µÊâÆ°¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡££µ²¯±ß¤Î¡ØÀ¤µª¤Î¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ï¥ê¥ó¥°¤ÎÈ¾Ê¬¤â»È¤ï¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¶Ã°Û¤Î£³£¹Ï¢¾¡¡£Àï¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¹õ¤¤µð¾Ý¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ø¥¸¥§¥ó¥È¥ë¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡Ù¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£·£´Ç¯£±£°·î£³£°Æü¤Ë¤Ï¡È¥¥ó¥·¥ã¥µ¤Î´ñÀ×¡É¤Ç¥¢¥ê¤Ë£¸²ó£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ£´£±ÀïÌÜ¤Ç½éÇÔËÌ¡£ÅÁÀâ¤Î°ú¤Î©¤ÆÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¶¯¤µ¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥ê¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¤«¤±¤¿£·£·Ç¯£³·î¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥ä¥ó¥°Àï¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¡Ö¿À¤Î·¼¼¨¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ°úÂà¤·¡¢ËÒ»Õ¤ØÅ¾¸þ¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·£¸£·Ç¯£³·î¤Ë£³£¸ºÐ¤Ç£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£ÂÎ·Á¤Ï£²£°¥¥í°Ê¾åÁý¤¨¤ÆÈîËþ¤·¤Æ¤ª¤ê¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£²£´Ï¢¾¡¤òÂ³¤±¤Æ£¹£±Ç¯£´·î¤ËÅý°ìÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¤¥Ù¥ó¥À¡¼¡¦¥Û¥ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÄ©Àï¡£È½Äê£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤â¸ß³Ñ¤ËÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢Éüµ¢¤¬¡ÖËÜÊª¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤½¤·¤Æ£¹£´Ç¯£±£±·î£µÆü¤Ë¤Ï£×£Â£Á¡¢£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥â¡¼¥é¡¼¤ËÂçµÕÅ¾¤Î£±£°²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¡££´£µºÐ£¹¤«·î¤Ç£²£°Ç¯±Û¤·¤Î²¦ºÂÃ¥¼è¤È¤¤¤¦¡ÖÀ¤µª¤ÎÈÖ¶¸¤ï¤»¡×¤òµ¯¤³¤·À¤³¦Ãæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾å¤Ç¤â£±¡¢£²¤òÁè¤¦¡È´ñÀ×¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í´Ö¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¡££¹£·Ç¯£±£±·î¤Î¥·¥ã¥Î¥ó¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹ÀïÇÔÂà¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¤¬¡ÖºÇ¶¯¤Î¾Î¹æ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë´õÂå¤ÎÌ¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë