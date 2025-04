歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。海外ロングラン公演となるアジアツアーを控え、SNSに想いを綴りました。



【写真を見る】【浜崎あゆみ】 「自主練日和。やったるぜぇーーー」 アジアツアーへ意気込み



浜崎あゆみさんは「Im on my way to you.」と綴ると、リハーサル中の真剣な表情の写真をアップ。





更に、インスタグラムのストーリー機能に練習場の動画をアップし「自主練日和。やったるぜぇーーー」と、「#4月8日ララアリーナ」・「#日本TA」とハッシュタグを添えて綴りました。





これらの投稿には「あゆさん苦しいとき、必ずやってくれるのがあゆさんですね♥」・「あゆちゃんの真剣な眼差しはいつもカッコ良くて、美しい」・「ayuの曲聴くと、家事も頑張れる♥ありがとう」・「自主練がんばってー 応援してるよ♥」・「ayuちゃん頑張って」・「自主練身体無理せずにして下さいネ」などの反響が寄せられています。





浜崎さんは先日、2025年のアジアツアーを、日本公演を初日にして、自身のデビュー記念日である4月8日に開始することをインスタグラムで公表。

連日、準備の様子をインスタグラムに投稿しています。









