´Ú¹ñ¤Î¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ËºÇ¤â¶á¤¤ÃË¤À¤¬¡Ä¡ÈÍûºßÌÀ¥Õ¥©¥Ó¥¢¡Ê¶²ÉÝ¾É¡Ë¡É¤¬À¸¤¸¤¿5¤Ä¤ÎÍýÍ³
Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬ÈíÌÈ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áá´üÂçÅýÎÎÁªµó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¡ÖÍûºßÌÀ¤Ï¥Ê¥Á¥¹¡×Í¿ÅÞ¤¬¶¯¤¯ÈãÈ½
¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¹µÁÊ¿³¤ÇÌµºá¤È¤Ê¤ê¡¢Áá´üÂçÅýÎÎÁªÁ°¤ÎºÇÂç¤Î¾ã³²¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿ºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂåÉ½¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÈ¬Ê¬¤Î»³¡×¤ò±Û¤¨¡¢ºÇ¸å¤Î¡ÖµÞºä¡×¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾õ¶·¤È»ØÉ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀè¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍûºßÌÀ¤«¡¢ÈÝ¤«¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÎÍ½È÷Áªµó¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1ÂÐ1¤Î¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¾ðÀª¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â´°Á´¤Ë¤ÏÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ2007Ç¯¡¢BBKµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÆ»ÆÁÀÏÀÁè¤ÈÀ¯¼£¹¶Àª¤ÎÃæ¤Ç¤âÌµÆñ¤ËÅöÁª¤·¤¿ÍûÌÀÇî¡Ê¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ð¥¯¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍûºßÌÀÂåÉ½¤Ï¹â¤¤ÉÔ»Ù»ý¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
Èà¤¬ºÇ¸å¤Ë±Û¤¨¤ë¤Ù¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò5¤Ä¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¹â¤¤ÉÔ»Ù»ýÎ¨¡§¡ÖÍûºßÌÀ¤«¡¢ÈÝ¤«¡×
ÎòÂå¤ÎÂçÅýÎÎ¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿ÍûºßÌÀÂåÉ½¤Ï¡¢¤½¤Î·àÅª¤Ê¿ÍÀ¸¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Á°²Ê¡¢ÈÈºáÍÆµ¿¡¢²ÈÂ²ÌäÂê¡¢½÷ÀÌäÂê¡¢µõµ¶È¯¸À¤Ê¤ÉÆ»ÆÁÅª»ñ¼Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÒ³²»Ù±ç¶â¡¢Ìµ½þÊ¡»ã¡¢´ðËÜ½êÆÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀ¯ºö¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î10Ç¯´ÖÏÀÁè¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
5·ï¤ÎºÛÈ½¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ëÍûÂåÉ½¤Ï¡¢¥¤¥·¥å¡¼¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¥Î¥¤¥ºÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ä»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¸ÀÆ°¤Ë¤è¤ëÀðÆ°Åª¤Êµ¤¼Á¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÇÄê»Ù»ýÁØ¤¬¸ü¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔ»Ù»ý¤Î´¶¾ð¤â¤½¤ì¤ËÈæÎã¤·¤Æ¹â¤¤¡£
Áªµó¤È¤ÏÆÃÄê¸õÊä¤ÎÅöÁª¤äÍîÁª¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¸¢¼Ô¤â»Ù»ý¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¿ÂÐ¤Î¤¿¤á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¡£Á°²óÂçÅýÎÎÁª¤Î»ö¸åÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬·ù¤¤¤Ê¸õÊä¤ÎÅöÁª¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ü¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î³ä¹ç¤¬49.8¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë3·îÂè4½µ¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀ¤Ï48¡ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÍûºßÌÀ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï34¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£ÊÝÎ±ÁØ¤¬37¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤ÀÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢2007Ç¯¤ÎÂè17ÂåÂçÅýÎÎÁª¤ÇÍûÌÀÇî¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥ó¤¬Áè¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¯¸¢¿³È½ÏÀ¤È¸õÊä»Ù»ýÎ¨¤¬¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÉÔ»Ù»ý¤Î´¶¾ð¤Ï°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¶Ë¤ËÃ£¤·¡¢È¿ÂÐÅêÉ¼¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÉÔ»Ù»ý´¶¾ð¤¬Áªµó¤Ë¤É¤ì¤À¤±±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£
¢È¯¸À¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤è¤ëÏÀÁè¡§ÉÔ¿®¤Îº¬¸»
2010Ç¯7·î¡¢ÍûºßÌÀÂåÉ½¤ÏÅö»þ¡¢µþµ¦Æ»Æâ¤ÇºâÀ¯·òÁ´À1°Ì¤À¤Ã¤¿¾ëÆî¡Ê¥½¥ó¥Ê¥à¡Ë»Ô¤Ç¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë»ÔÌ±°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÉéºÄ¤Ï390Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó39Ëü±ß¡Ë¡¢¾ëÆî¤ÏÌó70Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó7Ëü±ß¡Ë¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¡Öµ¶¤ê¤Î¥·¥ç¡¼¡×ÏÀÁè¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¼Â·»¤È¤Î³ëÆ£¤â¡¢¤³¤Î¥â¥é¥È¥ê¥¢¥àÀë¸À¤¬¡Öµõµ¶¤Î±é½Ð¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢ÍûºßÌÀÂåÉ½¤¬Á´¹ñÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤òÆÀ¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¡»ö¤òÁõ¤Ã¤¿Á°²Ê¤Î¤¢¤ëÍûÂåÉ½¤Ï¡¢µ¶¾Ú¶µº¶¤ÇºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢µõµ¶»ö¼Â¤Î¸øÉ½¤Ç2ÅÙ¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âµõµ¶È¯¸À¤Ë´Ø¤ï¤ëÈÈºá¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍÆµ¿¤À¡£
Á°²óÂçÅýÎÎÁª¤Ç¡¢¡ÖÂº·É¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤¬·«¤êÊÖ¤·¥Ñ¥í¥Ç¥£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢È¯¸À¤ÎÊÑÁ«¤â¾ï¤ËÏÀÁè¤ÎÅª¤À¡£´ðËÜ½êÆÀ¤ÎÊý¿ËÊÑ¹¹¡¢Âç´ë¶È²òÂÎ¡¢´ÚÊÆ³°¸ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¶á¤Þ¤Ç¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿È¯¸ÀÊÑ¹¹¤ÎÏÀÁè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
µõµ¶È¯¸À¤äÈ¯¸À¤ÎÊÑÁ«¤Ï¡¢ÉÔ»Ù»ý¤ÈÉÔ¿®¤Îº¬¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÏºÇ¶á¡¢¡ØÍûºßÌÀÌÑ¸À½¸¡ÝÍûºßÌÀ¤Î138¤Î±Æ¡Ù¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£ÉÔ¿®ÏÀ¤¬ÂçÀªÏÀ¤òÁË»ß¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
£¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÏÀÁè¡§¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×vs¡Ö¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¡×
´ðÁÃ¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤¬ÍÎÏ¤ÊÂçÅýÎÎ¸õÊä¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿»öÎã¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÍûºßÌÀÂåÉ½¤¬Í£°ì¤À¡£¥¤¥·¥å¡¼¤ò¹ª¤ß¤ËÂª¤¨¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¥Î¥¤¥º¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¾ëÆî»Ô¤Î¹â¤¤ºâÀ¯¼«Î©ÅÙ¤ÈÀÇ¼ý¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀ¯ºö¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÀÄÇ¯¤Ø¤Î¸½¶âÇÛÅö¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ìµ½þµë¿©¡¢Ìµ½þÀ©Éþ¡¢Ìµ½þ´ðËÜ½êÆÀ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÌµ½þÀ¯ºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤È¡Ö¼å¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ò´ðÈ×¤Ëµþµ¦Æ»ÃÎ»ö¡¢ÂçÅýÎÎ¸õÊä¡¢Âè°ìÌîÅÞÂåÉ½¤ÎºÂ¤Ë¤Þ¤ÇÅÐ¤êµÍ¤á¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢Í½È÷ÁªÄ¾Á°¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö°ì»³Âç¶¶¤ÎÌµÎÁ²½¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Ïµþµ¦Æ»¤Ç¤â·ÑÂ³¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¿¥¤¥à»ï¤Ë¹¹ð¤Þ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£µþµ¦Æ»µÄ²ñ¤Î¥¤¡¦¥Ø¥¦¥©¥óµÄ°÷¤Ï¡¢ÍûºßÌÀ¸µÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¶ÈÀÓºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Îºâ¸»ÍðÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å20Ç¯´Ö¤ÏºÄÌ³¤òÊÖºÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
6000Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó600Ãû±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ²ÈÁíÉéºÄ¤Ï¡¢20Âå30Âå¤¬ÊÖºÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºÄÌ³¤À¡£ÍûºßÌÀÂåÉ½¤Î¸½¶â»Ù±çÀ¯ºö¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë20¡¦30Âå¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
3·î3¡Á4Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¸øÀµ¤ÎÄ´ºº¡ÖºÇ¤â´í¸±¤ÊÀ¯¼£²È¤ÏÃ¯¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¡¢20Âå¡Ê18¡Á29ºÐ¡Ë41.8¡ó¡¢30Âå42.2¡ó¤ÇÍûºßÌÀÂåÉ½¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½ºß20¡¦30Âå¤Ç¤Ï¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¤ä¤ä¹â¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¤ÍûºßÌÀ¥Õ¥©¥Ó¥¢¡§¸¢ÎÏÆÈÀê¤ËÂÐ¤¹¤ë¤±¤óÀ©¿´Íý
ÍûºßÌÀÂåÉ½¤ÏÂçÅýÎÎÁª¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¸å¤â¡¢ÅÞÆâ³°¤ÎÈãÈ½¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´Ö¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÅöÁª¤·¡¢Â³¤¤¤ÆÅÞÂåÉ½¤ÎºÂ¤Þ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÅÞ·û¤Þ¤Ç²þÀµ¤·¡¢»ÊË¡¥ê¥¹¥¯¤ò»öÁ°¤Ë¼×ÃÇ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡ÖÈó¡¦ÍûºßÌÀ·Ï¤Î½Þ¿¦Åª¤Ê¸øÇ§ÇÓ½ü¡×¤ò¶¯¹Ô¤·¡¢ºÇ¹â°Ñ°÷8¿Í¤ò¿Æ¡¦ÍûºßÌÀÇÉ°ì¿§¤Ë¤·¤ÆÅÞ¤ò´°Á´¤Ë¾¸°®¤·¤¿¡£¼«¤é¤ËÈ¿ÂÐ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈãÈ½Åª¤ÊÀªÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¶¯¹Å¤ÊÂÖÅÙ¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¸¥ó¸µµÄ°÷¤Ê¤É¡¢ÁíÁªµó¤Ç¸øÇ§¤òÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤È¤ÎÅý¹ç¤ò¿Þ¤ë²áÄø¤Ç¤â¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÂáÊáÆ±°Õ°Æ²Ä·è¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÞÆâ¤Î°ìÉô¤«¤é¡Ö¸¡»¡¤È·ëÂ÷¤·¤¿¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼¹Ù¹¤µ¤È¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÆÍ¿ÊÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÍûºßÌÀÂåÉ½¤¬ÂçÅýÎÎ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢170µÄÀÊ¤Ë¾å¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÎ©Ë¡¸¢ÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¹ñ¤ò¤É¤³¤ØÆ³¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¸¢ÎÏ¤Ï»Ä¹ó¤Ë¹Ô»È¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤òí´í°¤Ê¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ëÍûºßÌÀÂåÉ½¤¬¡¢¼¹¸¢¸å¤ËÊóÉüÀ¯¼£¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÍûºßÌÀ¥Õ¥©¥Ó¥¢¡×¤Ï¡¢ÂÐÎ©¸õÊä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½½Ê¬¤Ë¹¶·â²ÄÇ½¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥Ï¢ÂÓÀÕÇ¤ÏÀ¡§µðÂçÌîÅÞ¤ÎË½ÁöÏÀÁè
¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¥Û¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥¯ÊóÆ»´±¤Ï¡¢Ç¤´ü3Ç¯¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤À¯¸¢¤ÇÃÆ³¯¤¬30²ó¤ËÃ£¤·¡¢20Âå¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«7·ï¤À¤Ã¤¿¹ñ²ñ¾ïÇ¤°Ñ¤Ç¤Î¡Ö°ìÊýÅªºÎ·è¡×¤¬¡¢¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤¬¾¸°®¤·¤¿21Âå¤Ç¤Ï64·ï¡¢22Âå¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë117·ï¤Ë¾å¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬ºÆµÄÍ×µá¸¢¡ÊµñÈÝ¸¢¡Ë¤ò25²ó¤â¹Ô»È¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Í¿ÅÞ¤Ë¤è¤ëÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤¬¡¢µðÂçÌîÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤â·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊý¤Î¸«Êý¤À¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï2017Ç¯¤ÎÃÆ³¯¤ò·Àµ¡¤ËÊÝ¼é¤«¤é¿ÊÊâ¤Ø¼çÆ³¸¢¤¬°Ü¤Ã¤¿¸å¡¢ÊÝ¼é¤Ï¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ºÌµÍý¤ò½Å¤Í¡¢¿ÊÊâ¤ÏÁýÂç¤·¤¿ÎÏ¤Î½Å¤ß¤ÈÀÕÇ¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢À¯¼£¤ÏÍýÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
ÃÆ³¯¤Î²áÄø¤Ç¹ñÀ¯¤ò¸Ü¤ß¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¡¢¥Á¥§¡¦¥µ¥ó¥â¥¯ÂçÅýÎÎ¸¢¸ÂÂå¹Ô¤ÎÃÆ³¯¤È¡¢¹ñÌ³°Ñ°÷Á´°÷¤ÎÃÆ³¯È¯¸À¤Ï¹ñÌ±¤ò°¢Á³¤È¤µ¤»¡¢µÕÉ÷¤ò¾·¤¤¤¿¡£¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ë¤Î¤ß°ìÊýÅª¤ÊÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¤ÏÀ¤âº¬¶¯¤¤¡£
Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¤¬Ç§ÍÆ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£ÅÙ¤ÏÍûºßÌÀ¤ÎÈÖ¤À¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ¿ô¤¬ÍûÂåÉ½¤ÎÆÈÁö¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¼¡Âè¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢À¤ÏÀ¤¬ÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¾õÂÖ¤âË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥¥à¡¦¥à¥ó¥¹¤ÎÃæÆ»³ÈÄ¥À¡¢¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¥Õ¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¹Å»Ù»ýÁØ¤ÎµñÈÝ´¶¡¢¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤È¥Û¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ô¥ç¤Ï¡Ö¥ß¥ç¥ó¡¦¥Æ¥®¥å¥ó¥ê¥¹¥¯¡×¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¡¦¥Á¥ç¥ë¥¹¤È¥æ¡¦¥¹¥ó¥ß¥ó¤ÏÂ¸ºß´¶¤¹¤é¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÈó¾ï²ü¸·¤Î±Æ¶Á¤Ç¶¯¹ÅÊÝ¼é¤ÎÅÞÆâ±Æ¶ÁÎÏ¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢ÃÆ³¯Ç§ÍÆ¤ÏÊÝ¼é¤ÎÊ¬Îö¤¹¤éÍ½´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Âè17ÂåÂçÅýÎÎÁª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢1987Ç¯¤ÎÄ¾ÀÜÁªµóÀ©°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÄã¤¤63¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÍûÌÀÇî¤Î°µ¾¡¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢ÂÐ¹³»Ù»ýÁØ¤¬ÅêÉ¼¤òÊü´þ¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Æ»ÆÁÀ¤ä¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÏÀÁè¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿³È½À¤ÏÀ¤È»Ù»ýÎ¨¤¬¸Ç¤Þ¤ì¤Ð¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¹¶Àª¤â¸ú²Ì¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ï·ëÂ«¤ÈÌÊÌ©¤ÊÀïÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ»´ü´Ö¤Ç¤³¤ì¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë