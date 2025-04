トルコサッカー連盟(TFF)は5日、 フェネルバフチェ のジョゼ・モウリーニョ監督に対して3試合のベンチ入り停止処分を決定した。モウリーニョ監督は2日のテュルキエ・クパス(トルコカップ)準々決勝・ガラタサライ戦の試合終了直後、相手のオカン・ブルク監督の鼻をつかむ様子が中継映像で捉えられていた。ブルク監督が鼻を押さえてピッチに倒れ込む衝撃的な様子は各国のメディアに報じられ、世界中のサッカーファンの間でも大きな話題になっていた。

The Turkish Football Federation has banned Jose Mourinho for three matches for "unsportsmanlike behaviour". pic.twitter.com/Eu0Np3JnSZ