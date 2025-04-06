氷川きよし+KIINA.、小室哲哉との初コラボ曲「Party of Monsters」 本日配信
氷川きよしと小室哲哉による初のコラボ楽曲「Party of Monsters」が、本日6日に配信リリースされた。本作はテレビ番組『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』（フジテレビほかで6日より放送開始）のエンディングテーマになっている。
◆「Party of Monsters」ジャケット
▲「Party of Monsters」
氷川は2018年に放送された『ゲゲゲの鬼太郎』第6期、および第6期新章「西洋妖怪編」のテーマソングを担当。この縁から今回のエンディングテーマの話を受け、かねてより大ファンだった小室にプロデュースをオファーしたという。
この曲は歌い出しのフレーズ「Pa Pa Pa Party of Monsters Monsters Monsters ~」が耳に残るテクノ色の強いダンスチューン。氷川にとって初挑戦となる高速ラップにも挑戦しているほか、近日公開が予定されているMVの中では「大勢の“モンスターダンサーズ”と共に激しいダンスも披露しているとのこと。「ぜひ幅広い方々に曲を聴いて踊ってもらいたい！」とコメントも寄せられた。6月4日にリリースされるCDの中にはMV制作のメイキング映像をおさめたDVDも収録される。
また、『Party of Monsters』の楽曲を使用した「ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ」のエンディング映像も、東映アニメーション公式YouTubeチャンネルにて本日4月6日の9:30から公開となる。
氷川にとって歌手活動再開後初のシングルリリースとなる今作。2月からは新たなファンクラブも始動し、氷川は5月8日（ウエスタ川越）から全国コンサートツアー＜KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜＞をスタートさせる。
リリース情報
2025年4月6日 digital Release COKM-45691
2025年6月4日 CD Release ※特典DVD付 COZA-2184 ￥2,750（in tax）
lylics,music,arranged by 小室哲哉
■配信情報
https://lnk.to/PartyofMonsters
■CD予約情報
https://lnk.to/PartyofMonstersShop
『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』
（※地域により放送時間・曜日が異なります）
公式ホームページ：https://www.toei-anim.co.jp/kitaro/
X（旧Twitter）：https://x.com/kitaro_anime
(c)水木プロ・東映アニメーション
[権利表記 ※短縮版] TBD
＜KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜＞
2025年5月9日(金) ウェスタ川越 / 開演 15:00
問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション [tel]050-5211-6077（平日12:00〜18:00)
2025年5月22日（木） 福岡市民ホール / 開演 17:00
2025年5月23日（金） 福岡市民ホール / 開演 13:00
問い合わせ：鈴木企画 [tel]092-406-5960（平日AM10：00〜PM3：00）
2025年6月3日（火） 大宮ソニックシティ / 開演17:00
2025年6月4日（水） 大宮ソニックシティ / 1部 開演13:00・2部 開演17:00
問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション [tel]050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
2025年7月15日（火） ロームシアター京都 / 開演17:00
2025年7月17日（木） 神戸国際会館 こくさいホール / 開演 17:00
2025年7月18日（金） 神戸国際会館 こくさいホール / 開演 14:00
問い合わせ：キョードーインフォメーション [tel]0570-200-888（平日 12:00〜17:00）
and more…
チケット：一般発売日 4/12
チケット代：全席指定\10,000-(税込)※未就学児入場不可
＜プレイガイド＞
・ぴあ https://w.pia.jp/t/hikawakiyoshi25/
・ローソンチケット https://l-tike.com/kiizna/
・イープラス https://eplus.jp/hikawa/
・CNプレイガイド https://www.cnplayguide.com/kh2025/cn/
詳細はKIIZNAホームページをご覧ください。
https://www.kiizna.co.jp/concert/detail/concert-post-11840/
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