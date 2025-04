氷川きよしと小室哲哉による初のコラボ楽曲「Party of Monsters」が、本日6日に配信リリースされた。本作はテレビ番組『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』(フジテレビほかで6日より放送開始)のエンディングテーマになっている。氷川は2018年に放送された『ゲゲゲの鬼太郎』第6期、および第6期新章「西洋妖怪編」のテーマソングを担当。この縁から今回のエンディングテーマの話を受け、かねてより大ファンだった小室にプロデュースをオファーしたという。

リリース情報

氷川きよし with t.komuro「Party of Monsters」

2025年4月6日 digital Release COKM-45691

2025年6月4日 CD Release ※特典DVD付 COZA-2184 ¥2,750(in tax)

lylics,music,arranged by 小室哲哉



■配信情報

https://lnk.to/PartyofMonsters

■CD予約情報

https://lnk.to/PartyofMonstersShop

『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』

2025年4月6日から日曜あさ9時よりフジテレビほかにて放送開始

(※地域により放送時間・曜日が異なります)

公式ホームページ:https://www.toei-anim.co.jp/kitaro/

X(旧Twitter):https://x.com/kitaro_anime

(c)水木プロ・東映アニメーション

[権利表記 ※短縮版] TBD

<KIYOSHI HIKAWA+KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜>

2025年5月8日(木) ウェスタ川越 / 開演 15:00

2025年5月9日(金) ウェスタ川越 / 開演 15:00

問い合わせ:ホットスタッフ・プロモーション [tel]050-5211-6077(平日12:00〜18:00)



2025年5月22日(木) 福岡市民ホール / 開演 17:00

2025年5月23日(金) 福岡市民ホール / 開演 13:00

問い合わせ:鈴木企画 [tel]092-406-5960(平日AM10:00〜PM3:00)



2025年6月3日(火) 大宮ソニックシティ / 開演17:00

2025年6月4日(水) 大宮ソニックシティ / 1部 開演13:00・2部 開演17:00

問い合わせ:ホットスタッフ・プロモーション [tel]050-5211-6077(平日12:00〜18:00)



2025年7月15日(火) ロームシアター京都 / 開演17:00

2025年7月17日(木) 神戸国際会館 こくさいホール / 開演 17:00

2025年7月18日(金) 神戸国際会館 こくさいホール / 開演 14:00

問い合わせ:キョードーインフォメーション [tel]0570-200-888(平日 12:00〜17:00)



and more…



チケット:一般発売日 4/12

チケット代:全席指定\10,000-(税込)※未就学児入場不可



<プレイガイド>

・ぴあ https://w.pia.jp/t/hikawakiyoshi25/

・ローソンチケット https://l-tike.com/kiizna/

・イープラス https://eplus.jp/hikawa/

・CNプレイガイド https://www.cnplayguide.com/kh2025/cn/



詳細はKIIZNAホームページをご覧ください。

https://www.kiizna.co.jp/concert/detail/concert-post-11840/

◆氷川きよし オフィシャルサイト

かねてより氷川がTM NETWORKのメンバー・木根尚登と親交があることやTM NETWORK楽曲「SEVEN DAYS WAR」をカバーしているという縁もあったことから、小室哲哉側もこのオファーを快諾。番組エンディングテーマとして、氷川きよし with t.komuro名義による「Party of Monsters」が誕生した。この曲は歌い出しのフレーズ「Pa Pa Pa Party of Monsters Monsters Monsters ~」が耳に残るテクノ色の強いダンスチューン。氷川にとって初挑戦となる高速ラップにも挑戦しているほか、近日公開が予定されているMVの中では「大勢の“モンスターダンサーズ”と共に激しいダンスも披露しているとのこと。「ぜひ幅広い方々に曲を聴いて踊ってもらいたい!」とコメントも寄せられた。6月4日にリリースされるCDの中にはMV制作のメイキング映像をおさめたDVDも収録される。また、『Party of Monsters』の楽曲を使用した「ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ」のエンディング映像も、東映アニメーション公式YouTubeチャンネルにて本日4月6日の9:30から公開となる。氷川にとって歌手活動再開後初のシングルリリースとなる今作。2月からは新たなファンクラブも始動し、氷川は5月8日(ウエスタ川越)から全国コンサートツアー<KIYOSHI HIKAWA+KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜>をスタートさせる。