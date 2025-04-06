¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÉÝ¤¤Áª¼ê¤Ë¡×¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³MFµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤«¤é¡ÖÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¡×
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï6Æü¤Ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤È¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Á°ÆüÎý½¬¸å¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤Ï¡¢¡Ö½àÈ÷´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦Àï¤¦¤«¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ãæ±û¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤É¤³¤ò»È¤¦¤«¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃæ¤Ë»É¤¹¤«¤Ï¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¡Éé¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤¹¡¢¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Ì£Êý¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇÆþ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Î®Æ°À¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬·ù¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¸Ä¤Î»î¹ç¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Áµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤À¤Ã¤¿¡Ø2025 SheBelieves Cup¡Ù¤Ç¤âÃæ±û¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥µ¥¤¥É¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¿¤Ö¤ó¶¯¤¯»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤âÃæ±û¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÉÝ¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤¬½Ð¤»¤ë¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹µÜß·¤Ï¡¢¡Ö¼«¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¹ß¤ê¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¥²¡¼¥à¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢ÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¡¢½é¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½÷»ÒÂåÉ½Àï¤Ï4·î6Æü¡¢14»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡¢ABEMA¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á°ÆüÎý½¬¸å¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤Ï¡¢¡Ö½àÈ÷´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦Àï¤¦¤«¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ãæ±û¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤É¤³¤ò»È¤¦¤«¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃæ¤Ë»É¤¹¤«¤Ï¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¡Éé¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤¹¡¢¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Ì£Êý¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇÆþ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Î®Æ°À¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬·ù¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¸Ä¤Î»î¹ç¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¡¢½é¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½÷»ÒÂåÉ½Àï¤Ï4·î6Æü¡¢14»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡¢ABEMA¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£