タレントの佐藤栞里(34)が5日、自身のインスタグラムを更新。沖縄アリーナでのサザンオールスターズのライブを、現地で楽しんだことを報告した。

サザンの楽曲が自身の名前の由来になっているほど、家族でサザンの大ファンを公言している佐藤。この日、「サザンオールスターズさんのライブのため家族で沖縄へ行ってきました」と家族でのライブ参戦を報告した。

複数の思い出ショットを添え、「父と母に食べてもらいたかった沖縄グルメも堪能して その度にサザンファンの皆さんに声をかけてもらって 素敵なお名前つけてもらったねって言っていただいたりして それを聞いて3人で泣きそうになったりして もうすでに胸がいっぱいになりながら ライブを観に行ってきました」と南国の旅を満喫した様子。

「思い出の曲も新しく出たアルバムの曲も大好きな曲もたっっくさん そしてあんなにもあんなにもスターだっていうのに どこまでも謙虚で優しいお言葉をかけてくださって 帰り際にはいつだって私たちの心配をしてくれる桑田さん」と佐藤。「桑田さんもね、サザンオールスターズの皆さんもねって 心の中でいっぱいお返事をして、またいつの日か会えるように頑張ろうって家族みんなで手を繋いで帰る」とつづった。

「サザンオールスターズさんのおかげで幸せな思い出がまたひとつ増えました。これからもずっとずっと、大切に、永遠に THANK YOU SO MUCH!!」と記した。

この投稿に、ファンからは「素敵なお写真いっぱいだ」「とっても素敵なお話と、お写真ありがとうございます」「ほんっとにかわいすぎるようう」「素敵なお名前つけてもらったねで私も泣きそうになった」「楽しそうなご旅行で何よりでした」「佐藤栞里部長」などのコメントが寄せられている。