¡ÖÇ¯Ä¹ÃËÀ¤¬¶µ¤¨¤Æ¡È¥Ï¥¤¥Ï¥¤¡Éð÷¤¯ÈÖÁÈ¸º¤é¤¹¤Ù¤¡×¥Õ¥¸ÌäÂê¤á¤°¤ê¡¢¥¤¥·¥±¥ó¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¡Ö»Ê²ñ¼Ô50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È½÷À¤Ë¡×¤ÈÄó°Æ
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¡ØThe HEADLINE¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¦ÀÐÅÄ·ò»á¤Ï¡¢½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î²ò·èºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¼ã¤¤½÷À¤¬Â¿¤¤¡Ä¡×Ç¯ÂåÊÌ¡ÈÃË½÷¡É¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¡Ê¥°¥é¥Õ¡Ë
¡¡ÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ò·èºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÈÈÖÁÈºî¤ê¡É¤È¡È¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤òÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤³¤È¡É¡×¤À¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢½÷À¤ÎÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò³è¤«¤»¤ëÈÖÁÈºî¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤Îº£¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Ä¹ÃËÀ¤¬¶µ¤¨¤Æ¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤Èð÷¤¯¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤À¡×¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¡Ê½÷À¤¬¡Ë½ÐÌò¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÊÌ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤ÊÌ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Êµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆâ¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½ÅÍ×¤Ê·èÄê»ö¹à¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬1¿Í¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢°Õ¸«¤ò¤·¤Æ¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¡È¥Ü¡¼¥¤¥º¥¯¥é¥Ö¡É¤À¤È´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤ÏÃË¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¹¤é½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¸¢°Õ¼±¡¢¥³¥ó¥×¥é°Õ¼±¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÏÂçÁ°Äó¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÄ«¤Ç¤âÌë¤Ç¤â¤¤¤¤¤¬¡¢ÈÖÁÈ»Ê²ñ¼Ô¤Î50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ò½÷À¤Ë¤¹¤ë¡¢ºÇ½é¤ÏÌµÍý¤Ç¤â30¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È½÷À¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶È³¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ä¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò²¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Èºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤«¡£¥ë¡¼¥ë¤ò¤¤Á¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¼Â¹ÔÅª¤Ê²ò·èºö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA ¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë