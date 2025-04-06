4Ç¯Áí³Û50²¯¡¢NPB»Ë¾åºÇ¹âÇ¯Êð¤ÎÅê¼ê¤â¡ª¡¡³ÆµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¡×¤ò¥¬¥ÁººÄê¡ª¡Ú¹ñÆâ°ÜÀÒ¡¦NPBÉüµ¢¡¦°éÀ®·ÀÌóÁÈÊÔ¡Û
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Îµð¿Í¡Ï28ºÐ¡¿¥¥å¡¼¥Ð¡¿Á°½êÂ°¡§ÃæÆü¡¿Åê¼ê¡¿±¦Åêº¸ÂÇ¡¿¡ÚÇ¯Êð¡Û12²¯±ß¡¿ÃæÆü¤È¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¡¢ÁèÃ¥Àï¤ÎËö¡¢4Ç¯Áí³Û50²¯±ßµ¬ÌÏ¤Îµð³Û·ÀÌó¤Çµð¿Í¤Ø¡£¡ÖÄ¾¶á3¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥»¡¼¥Ö²¦2²ó¡¢ËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¤â2²ó¡£º£¤¬ÀäÄº´ü¡×¡ÚÉ¾²ÁA+¡Û
¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÌÜ¶ÌÁª¼ê¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥·¥Ö¤¤¼ÂÎÏÇÉ......¡£NPB2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢³ÆµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¡×¤ò¡¢¥×¥íÌîµå¥³¡¼¥Á·Ð¸³¼Ô¤È¸½Ìò¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤¬¥¬¥Á¥ó¥³ººÄê¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö½éÍèÆüÁÈ¡¦Åê¼ê¡×ÊÔ¡¢¡Ö½éÍèÆüÁÈ¡¦Ìî¼ê¡×ÊÔ¤È¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¹ñÆâ°ÜÀÒ¡¦NPBÉüµ¢¡¦°éÀ®·ÀÌóÁÈ¡×ÊÔ¡ª
¡öÉ¾²Á¤Ï¾å¤«¤é½ç¤ËABCD¤Î4ÃÊ³¬¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿Áª¼ê¤Ï¡ÖÀïÎÏÅÙ¡×¡¢°éÀ®·ÀÌóÁª¼ê¤Ï¡Ö¾ÍèÀ¡×¤òÉ¾²Á¡£¡öÇ¯Îð¤Ïº£µ¨³«Ëë»þÅÀ¡¡¡öÇ¯Êð¤Ï¿äÄê¡¢Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ÏÃ±Ç¯´¹»»¡¡¡öÆÃÊÌ¤ÊÉ½µ¤Î¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ÏÆ±¤¸¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀè¾è¤ê¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤ÎÀ£É¾
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢£µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÇ¶¯¼é¸î¿À¤ÎÇº¤ß
º£µ¨¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë......¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢³èÌö¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤ÇÃæÆü¤È¤Î·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¡¢µð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î·ÀÌó¡¢¤Ê¤ó¤È4Ç¯Áí³Û50²¯±ß¡ª¡¡±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ã±Ç¯´¹»»¤Ç¤ÏNPB»Ë¾åºÇ¹âÇ¯Êð¤À¡£
¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ë¿µåÃÄ¤ÎÀè¾è¤ê¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡Ê¼¡¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ÎÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÌò¿¦¡Ë¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï3³¬¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬µÞ¹ß²¼¤·¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«°ÊÁ°¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ±¦ÏÓ¤Ç¤¹¡£
ÃæÆü¤È¤Î·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤¿ºò¥ª¥Õ¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢DeNA¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤òµð¿Í¤¬À©¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡×
µð¿Í¤Ë¤ÏÂçÀª¤È¤¤¤¦¼é¸î¿À¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂçÀª¤Ï1Ç¯ÄÌ¤·¤ÆÈ×ÀÐ¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î³ÍÆÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿Ìîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÌîÂ¼¹°¼ù»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ïºòµ¨ºÇ²¼°Ì¤ÎÃæÆü¤Ç43¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢µð¿Í¤Ê¤é¥Õ¥ë²óÅ¾¤¹¤ì¤Ð50¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÂçÀª¤Î¥×¥é¥¤¥É¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¼«Ê¬¤¬¥³¡¼¥Á¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤é¡¢ÂçÀª¤È¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤È¤ÎÁêÀ¤äÈèÏ«ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¡¢µÙÍÜ¤â¼è¤ë¡£
µ¯ÍÑ¤ÎÆñ¤·¤µ¤âÀ¸¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤À¤¬¡¢°Õ³°¤ÊÇº¤ß¤â¤¢¤ë¡£
¡Öµð¿Í¤ËÍè¤ÆËèÆü¥Ò¥²¤ò¤½¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢È©¤¬Á¡ºÙ¤Ç¤¹¤°¹Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÊËÜ¿ÍÃÌ¡Ë
"¿Â»Î¤¿¤ì"¤Îµð¿Í·³¤Ï¥Ò¥²¶Ø»ß¡£¤½¤ì¤¬Åêµå¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬......¡£
¥Ð¥¦¥¢¡¼¡ÎDeNA¡Ï34ºÐ¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¿Á°½êÂ°¡§¥á¥¥·¥³¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥ë¥º¡¿Åê¼ê¡¿±¦Åê±¦ÂÇ¡¿¡ÚÇ¯Êð¡Û9²¯3000Ëü±ß¡¿ºòÇ¯¤Ï¥á¥¥·¥³¥ê¡¼¥°¤Ç14»î¹ç¤ËÅê¤²10¾¡0ÇÔ¤ÈÌµÁÐ¡£2Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤ÎNPB¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢MLB¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤ÎºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¤ËÂ³¤¯ÂôÂ¼¾Þ¡ÚÉ¾²ÁA¡Û
DeNA¤Ë2Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¡¢MLBÉüµ¢¤Ø¤Î»×¤¤¤ò±£¤½¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤³¤½¤ä¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ÂÎÏ¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£ºòÇ¯¤Ï¥á¥¥·¥³¥ê¡¼¥°¤ÇÌµÁÐ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö23Ç¯¤Î½éÍèÆü»þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤é¤ºÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢10¾¡¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï15¾¡¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÌîÂ¼»á¡Ë
¡Ö34ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ê¤¨¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¤à¤·¤íÆüËÜÌîµå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡Ø¤³¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤«!?¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯ÇÛµå¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
DeNA¤ÏÂÇÀþ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢5¡¢6²ó¤ò2¡¢3ÅÀ¤Þ¤Ç¤ËÍÞ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò·×»»¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥»Ë¿µåÃÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡Ë
¥²¥ì¡¼¥í¡Î¥í¥Ã¥Æ¡Ï34ºÐ¡¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¿Á°½êÂ°¡§¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»±²¼¡¿Åê¼ê¡¿±¦Åê±¦ÂÇ¡¿¡ÚÇ¯Êð¡Û1²¯±ß¡¿22Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·ºÇÂ®163¥¥í¤òµÏ¿¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ¬Éô»àµå¡Ë¤·¤¿203Ñ±¦ÏÓ¡£¡Ö»°¿¶¤âÂ¿¤¤¤¬»Íµå¤âÂ¿¤¤·çÅÀ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¶¼°Ò¡×¡ÚÉ¾²ÁB¡Û
Æ±¤¸NPBÉüµ¢ÁÈ¤Ç¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¹äÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥í¥ó¡¦¥²¥ì¡¼¥í¤âÍ×ÃíÌÜ¡£
¡ÖÍèÆü¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×Áá¡¹¡¢µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤ËÉð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÎÅÁ¼ø¤òº©´ê¤·¡¢½¬ÆÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎµåÂ®¤Ë²Ã¤¨¡¢Íî¤Á¤ë·Ï¤Îµå¤¬¤¢¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÁêÅö¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ë¿µåÃÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡Ë
Ä¥½Ô瑋¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥¦¥§¥¤¡Ë¡Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ï19ºÐ¡¿ÂæÏÑ¡¿Á°½êÂ°¡§¹òÊÝ²È¾¦¹â¡¿Åê¼ê¡¿±¦Åê±¦ÂÇ¡¿¡ÚÇ¯Êð¡Û400Ëü±ß¡¿ºò²ÆÂæÏÑ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿ÄÌ¾Î¡Ö²ÐµåÃË¡×¡£¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¡Ö1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤·ºÇÂ®153¥¥í¤ò·×Â¬¡£Ç¯Êð¤Ï400Ëü±ß¤À¤¬·ÀÌó¶â¤Ï1²¯±ß¡ÚÉ¾²ÁA¡Û
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥»¡¦¥Ñ12µåÃÄ¤ÇÍ£°ì¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤ä¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤éÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ÎÂçÊªÅê¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎÆâÌî¼ê¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥º¤é¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨»ñ¶âÎÏ¤Ï¤º¤Ð¤Ì¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿åÌÌ²¼¤ÇÄ´ºº¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬Í×¤È¤Ê¤ì¤Ð¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¿·ÀïÎÏ¤Î³ÍÆÀ¸ò¾Ä¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ÑË¿µåÃÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡Ë
¤Ê¤ª¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NPBµåÃÄ¤È¤Î³ÍÆÀ¸ò¾Ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£³ÍÆÀ´ü¸Â¤Î7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë²¿¿Í¤Î¿·ÀïÎÏ¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤«¡¢³«Ëë¸å¤âÃíÌÜ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿µÆÃÓ¹À°ì¡¡»£±Æ¡¿¾®ÃÓµÁ¹°¡¡¼Ì¿¿¡¿»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò