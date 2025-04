映画「グランド・イリュージョン」第3弾の正式タイトルが『Now You See Me: Now You Don‘t (原題)』となることが分かった。11月に全米公開を控える中、ライオンズゲートは、シネマコンで同シリーズの第4弾が進行中であることを発表。モーション・ピクチャー・グループのアダム・フォーゲルソン会長が、第3弾の監督を務めたルーベン・フライシャーが第4弾のメガホンもとることを明らかにした。



【写真】脱出できるのか!? 『グランド・イリュージョン』のワンシーン

イリュージョニスト集団フォー・ホースメンがダイヤモンド強盗を企てる第3弾では、主演のジェシー・アイゼンバーグをはじめ、マーク・ラファロ、ウディ・ハレルソン、デイヴ・フランコ、アイラ・フィッシャー、モーガン・フリーマンが、前2作で演じた役を再び演じるほか、アリアナ・グリーンブラットとロザムンド・パイクが新キャストに加わっている。



「グランド・イリュージョン」シリーズは、2013年に第1弾が全世界で3億5000万ドル(約510億円)の興行収入を記録。2016年には第2弾『グランド・イリュージョン 見破られたトリック』が3億3400万ドル(約490億円)の興行収入をあげていた。



