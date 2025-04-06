Àî±ÉÍûÆà¼ç±é¡Ø¥À¥á¥Þ¥Í¡ª¡Ù¼çÂê²Î¤Ë¥¹¥«¥Ñ¥é¿·¶Ê¡¡Âè1ÏÃ¥²¥¹¥È¡¦ÃÝÃæÄ¾¿Í¡ÖËÍ¤¬²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥¹¥«¥Ð¥ó¥É¡¦Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¿·¶Ê¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥«¥Î¥ó¡ÊVS.Chevon¡Ë¡×¤¬¡¢Àî±ÉÍûÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï4·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥á¥Þ¥Í¡ª ¡Ý¥À¥á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡Ý¡Ù¡Ê20Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ó¥¹¥×¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ö¤êÁ´³«¡ª¤¯¤ºÂç¸æ½êÌò¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¡Ê±¦¡Ë
¡¡¡Ø¥À¥á¥Þ¥Í¡ª¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÎäÅ°¥ÉSÉôÄ¹¡¦ºÔÀî¿¿°ìÏº¡Ê°ÂÅÄ¸²¡ËÎ¨¤¤¤ë¥ï¥±¥¢¥ê¡õ¥¯¥»¥Ä¥è·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÁã·¢¡¦TOYO¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó·ÝÇ½4Éô¡£¿·¿Í¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤Î¿ÀÅÄÀîÈþÏÂ¡ÊÀî±É¡Ë¤Ï¡¢ÉôÄ¹¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³³¤Ã¤×¤Á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò¶î¤±²ó¤ë¡£Çç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤º¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÆ¶»¡ÎÏ¤È±éµ»ÎÏ¤Ç¥À¥á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤Æ¤âÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢¿ÍÀ¸¥ê¥Ù¥ó¥¸¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥¹¥«¥Ñ¥é¤¬ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦Chevon¤È¡ÈVS.¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ç½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£¡ÈVS.¥·¥ê¡¼¥º¡É¡Ê¥ô¥¡¡¼¥µ¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤È¤Ï¡¢¥¹¥«¥Ñ¥é¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤ò¾·¤¯feat.¤Î·Á¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀï¤¦¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤¿¥³¥é¥Ü¥·¥ê¡¼¥º¡£²Î»ì¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀÃ«ÃæÆØ¤¬¿È¶á¤Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤é¤Ø¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢Chevon¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Ã«¸¨çýÍ¥¤È¤È¤â¤ËÄù¤áÀÚ¤êÄ¾Á°¤Þ¤ÇÎý¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡²áµî¤òÊú¤¨¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÈþÏÂ¤ä¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤Æ¤âÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¥À¥á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«»ö¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã«¸¨¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤È¥¹¥«¥Ñ¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥É¥é¥Þ¤ÈÆüÍË¤ÎÌë¤òÄË²÷¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëPR±ÇÁü¤Ç½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£Àî±ÉÍûÆà¡Ê¿ÀÅÄÀîÈþÏÂÌò¡Ë
¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤Æ¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²Î»ì¤È¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤é¤è¤ê¿¼¤¯²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ÂÅÄ¸²¡ÊºÔÀî¿¿°ìÏºÌò¡Ë
»×¤ï¤º¾®Ìö¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥ê¥Ô¡¼¥ÈºÆÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤ª¤Î¤º¤È¸ý¤º¤µ¤à²Î»ì¤¬¿´¤Ë¥Á¥¯¥ê¤È»É¤µ¤ë¡¢¤³¤ÎÈ®Ñï¡Ê¤Ï¤Ä¤é¤Ä¡Ë¤È¤·¤¿¼çÂê²Î¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Chevon¡ª
¢£ÃÝÃæÄ¾¿Í¡Ê¸ÞÌ£ÎÉÉ§Ìò¡Ë
¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ì¾¶Ê¤À¡ª¤Þ¤ë¤ÇÂè1ÏÃ¥²¥¹¥È¤ÎËÍ¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¶Ê¤À¤Í¡ªÃ«Ãæ¡¢¤Ü¤¯¤Î¤¿¤á¤Ëºî»ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤Ü¤¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡£Chevon¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ç¤¤ì¤ÐËÍ¤¬²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£²¿ÅÙ¤Ç¤â¸À¤¦¤±¤ì¤ÉËÍ¤¬²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤µ¡£¡Ö¤ª¤¤¡ª¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤è¡ª¤ªÁ°¤Ï°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤í!!¡×¤¢¤Ã¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ªÂçÊÑ¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ó¥¹¥×¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ö¤êÁ´³«¡ª¤¯¤ºÂç¸æ½êÌò¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¡Ê±¦¡Ë
¡¡¡Ø¥À¥á¥Þ¥Í¡ª¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÎäÅ°¥ÉSÉôÄ¹¡¦ºÔÀî¿¿°ìÏº¡Ê°ÂÅÄ¸²¡ËÎ¨¤¤¤ë¥ï¥±¥¢¥ê¡õ¥¯¥»¥Ä¥è·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÁã·¢¡¦TOYO¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó·ÝÇ½4Éô¡£¿·¿Í¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤Î¿ÀÅÄÀîÈþÏÂ¡ÊÀî±É¡Ë¤Ï¡¢ÉôÄ¹¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³³¤Ã¤×¤Á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò¶î¤±²ó¤ë¡£Çç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤º¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÆ¶»¡ÎÏ¤È±éµ»ÎÏ¤Ç¥À¥á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤Æ¤âÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢¿ÍÀ¸¥ê¥Ù¥ó¥¸¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²áµî¤òÊú¤¨¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÈþÏÂ¤ä¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤Æ¤âÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¥À¥á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«»ö¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã«¸¨¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤È¥¹¥«¥Ñ¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥É¥é¥Þ¤ÈÆüÍË¤ÎÌë¤òÄË²÷¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëPR±ÇÁü¤Ç½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£Àî±ÉÍûÆà¡Ê¿ÀÅÄÀîÈþÏÂÌò¡Ë
¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤Æ¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²Î»ì¤È¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤é¤è¤ê¿¼¤¯²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ÂÅÄ¸²¡ÊºÔÀî¿¿°ìÏºÌò¡Ë
»×¤ï¤º¾®Ìö¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥ê¥Ô¡¼¥ÈºÆÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤ª¤Î¤º¤È¸ý¤º¤µ¤à²Î»ì¤¬¿´¤Ë¥Á¥¯¥ê¤È»É¤µ¤ë¡¢¤³¤ÎÈ®Ñï¡Ê¤Ï¤Ä¤é¤Ä¡Ë¤È¤·¤¿¼çÂê²Î¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Chevon¡ª
¢£ÃÝÃæÄ¾¿Í¡Ê¸ÞÌ£ÎÉÉ§Ìò¡Ë
¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ì¾¶Ê¤À¡ª¤Þ¤ë¤ÇÂè1ÏÃ¥²¥¹¥È¤ÎËÍ¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¶Ê¤À¤Í¡ªÃ«Ãæ¡¢¤Ü¤¯¤Î¤¿¤á¤Ëºî»ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤Ü¤¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡£Chevon¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ç¤¤ì¤ÐËÍ¤¬²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£²¿ÅÙ¤Ç¤â¸À¤¦¤±¤ì¤ÉËÍ¤¬²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤µ¡£¡Ö¤ª¤¤¡ª¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤è¡ª¤ªÁ°¤Ï°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤í!!¡×¤¢¤Ã¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ªÂçÊÑ¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£