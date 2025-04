理不尽すぎる「トランプ関税」は「世界不況の始まり」か、それとも…トランプ流交渉術の「手の内」から考える

自動車関税、さらには「相互関税」と、相次ぐ「関税カード」を切ってきたトランプ大統領の強硬な姿勢に、世界経済が揺らいでいる。これは「リセッション」の幕開けか、それとも駆け引きの序章に過ぎないのか。『マネーの代理人たち』の著者で、経済ジャーナリストの小出・フィッシャー・美奈氏が、トランプ流交渉術の「手の内」を明らかにしつつ、日本のとるべき戦略を考えていく。

トランプ関税で世界経済の終わりか、それとも本格交渉の始まりか

ホントに来たかーー。自動車関税については複数の米メディアが、先送りされるだろうと報じていたのにもかかわらず、トランプ大統領が3月26日、米国産以外の全ての自動車に25%の追加関税をかける布告に署名して、4月2日(日本時間3日)にあっさり発動された。

さらに同日、貿易相手国と同じレベルになるように相手国からの輸入品に関税をかける「相互関税」も発表され、日本に対する関税は24%とされた。こちらも4月5日にまず10%の関税が実施され、9日に上乗せ分(日本は残りの14%)が実施されることになっている。

少し前まで日本は名指しされていなかったのに、「非関税障壁を考えると日本は米国に46%の関税を課している」という理屈を唐突に突きつけてきたのだ。これは想定外で、ショックは大きい。

自動車一つとってもこの影響は甚大だ。

日本の乗用車に対する関税は2.5%から27.5%で、一気に11倍の引き上げだ。日本車メーカーが何兆円という追加コストや競争力低下の打撃を受けるだけではすまない。日本国内にはGDPの1割にも相当する自動車の大きな下請けサプライチェーンが存在するので、日本経済全体にも打撃が及ぶ。

米国の自動車業界も歓迎どころか、「壊滅的」(フォードのジム・ファーリーCEO)と悲鳴を上げる。米国は部品の半分以上と400万台もの完成車をメキシコとカナダから輸入する。輸入車に高関税をかけるのは、米国内に製造拠点を復活させることが狙いだが、すでにグローバル化しているサプライチェーンは容易には国内回帰しない。

為替や株式市場は、関税によってインフレが収まらず、消費減速で「トランプリセッション」が起こる事態を織り込みに入った。

よく訪問販売の交渉術として、「フット・イン・ザ・ドア (foot in the door)」と「ドア・イン・ザ・フェイス (door in the face)」の二種類があると言われる。「フット・イン・ザ・ドア」は、訪問セールスマンがドアに足をにじり入れる様子。「まあ、お話だけでも」と、低姿勢で相手の断りにくいところからはじめて、徐々に要求のハードルを上げて商品を買わせる戦術だ。

一方、「ドア・イン・ザ・フェイス」は、相手がセールスマンの顔の前でドアを叩き占めたくなるような極端に理不尽で高飛車な要求を最初に持ち出すショック戦術。一度ぐいぐいと高圧的な要求を突き付けて、お断りですと相手に「ドアピシャ」をさせておき、その後でずっと現実的で受け入れやすい条件を提示するのだ。

最初の要求があまりに高いので、次に条件を出すときには、「こんなに譲歩してるんです」とアピールしやすくなり、相手も「それなら……」と飲みやすくなる。

トランプのビジネスマンとしての過去の交渉スタイルは、完全に後者だ。

では、今のあまりにも理不尽で高圧的なトランプ関税は、一つの交渉カードなのだろうか。トランプ大統領が、最初に過大な要求を突きつける「ドアピシャ型」交渉術を持ち出しているとするならば、今後もっと現実的な交渉余地が残されているのだろうか。

悲観論に立てば、トランプ政権は交渉どころか、相手国に耳を貸さず、交渉する前に一方的に関税を上げたじゃないか、これ以上交渉する気などないんだろう。ゲームオーバーだ、とも見える。トランプ大統領は、自動車関税について「恒久的なもの」で「例外措置について交渉することに興味はない」と発言している。

だが筆者は、むしろここからがトランプの米国と各国との激しい個別交渉のスタートだと思う。日本を含め、米国から理不尽な関税を突きつけられた世界各国の方が、自国利益を守るためにここで黙っているわけにはいかないからだ。

今回の相互関税は「国家の非常時」に大統領権限を与える「国際緊急経済権限法(IEEPA)」に基づくもので、ホワイトハウスの「ファクトシート」は、大統領が貿易赤字による脅威が解消されたり軽減されたと判断すれば、解除される可能性に言及している。

株式市場も大きくネガティブに反応はしたが、パニック売りのメルトダウンには至っていない。アメリカ・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に準拠した車や自動車部品などの品目には課税を課さないという特例措置は継続することが、ファクトシートにも記されている。市場は強硬なレトリックの裏で、現実的な対応の可能性がまだ残されていることを神経質に探っているように見える。

「不動産王」トランプの交渉スタイルとは

今後の関税交渉の行方を考える上で、トランプ大統領が不動産実業家としてやってきた交渉スタイルを知ることが役に立つかもしれない。

金メッキや大理石、シャンデリアで装飾されたニューヨーク五番街の「トランプタワー」など、トランプ氏の不動産物件は今でこそ(「成金趣味」と言われながらも)高級なイメージがある。だが、トランプ大統領の父親、フレッド・トランプ氏が高卒で事業を始めた時代には、郊外のクイーンズやブルックリンでの低・中所得者向けの住宅開発が中心だった。

トランプ氏は、1970年代にマンハッタンの不動産事業に進出してファミリービジネスを拡大させたが、父親の事業からは、政府補助金や税制優遇を目一杯活用する一方で、サプライヤーを叩いて徹底的にコストを下げる手法を身に着けたようだ。それは、いわゆる「エスタブリッシュメント」の大企業が行う品の良い交渉ではなく、ストリートファイトのような腕力勝負の世界だ。

それを象徴するのが訴訟の多さだ。

USATodayの追跡によると、1970年代から2016年に大統領に選出されるまでの間、トランプ氏とその関連企業が関わった訴訟の数は、実に4095件。ギャンブルのつけを未払いした客に対するものなどカジノ関連が1800件以上、入居者や投資家から訴えられたり逆に訴えたりの不動産関連が600件以上、不動産契約を巡るものが200件以上、賃金未払いなど雇用関連が130件、政府関連や税金をめぐるものが190件、などなど。

「和」を貴ぶ日本人の文化的特質からは理解しづらいが、対立を避けることが弱みになるとトランプ氏は信じている。

トランプ氏の著書『トランプ自伝(The Art of the Deal)』から交渉についての考え方を拾っていくと、「最良の戦略は強さを示すことだ」という言葉が目を引く。「最大の強みはレバレッジ(交渉力)であり、それは相手が欲しがるもの、あるいはもっと言えば相手がどうしても必要とするものを持っていることだ」と述べている。

反対に「交渉の場で最悪のことは、取引をどうしても成立させたくて必死だと相手に思われることだ」と語る。そんな態度を見せたら、相手は血の匂いを嗅ぎつけたサメのように不利な条件を押し付けてくるから、君は終わりだ (You’re dead)とまで言っている。

つまり、高圧的な「ドアピシャ型」交渉を成功させるのは、「自分が本気だと相手に信じ込ませること」が極めて重要になる。トランプだから何をするか分からない、極端なことでもホントにやるかもしれない、と思わせておくことが肝要で、「あんなこと言ってるけど見せかけだけで、本当は現実的な妥協点を考えているのだろう」などと最初から相手に思わせてしまったら失敗だ。

日本やEU諸国が一番嫌がる車の関税を最初に持ち出したのも、トランプ氏の言う「レバレッジ」を最大にする狙いからは的を射ている。

妥協点は本当に見いだせるのかー交渉決裂と貿易戦争リスク

本来、日本にとって「相互関税」の交渉はやりやすくなるはずだった。

昨年の米USTRの貿易障壁報告書によれば、日本が米国からの輸入品に課す平均関税率は2022年に3.9%、米国が日本製品にかける関税平均率とそう変わらない。米国から日本に輸入される車は「ゼロ関税」で、欧州諸国が米国製自動車に10%の関税を課しているのと大違い。

2019年、第一次トランプ政権下の「日米物品貿易協定」で日本は米国産農産物の関税を引き下げたし、対米貿易黒字も90年代ピークの1200億ドル規模に比べると大幅に縮小している。

だが、車という日本の輸出の3割をも占める主要産品に25%の追加関税を課せられたことで、交渉の見通しはガラリと変わってしまった。関税率の高いコメをはじめとする農産物や、電気自動車への補助金や日本の安全・環境基準など数々の「非関税障壁」が蒸し返される可能性も高い。

では、「ドアピシャ型」傲慢セールスマンには、どう対応するのが良いのか。

交渉の仕方にはその国のお国柄も出るので、今後各国の出方を観察するのも興味深い。

今のところ、中国やカナダ、EUなどが「やられたらやり返す」と報復関税で戦う姿勢を示唆しているのに対して、メキシコは報復見送り、ベトナムは米国からの輸入品に対する関税引き下げを先に打ち出して懐柔を試みるなど、対応が分かれる。

もちろん、各国の交渉スタイルは、米国に対する対抗カードがその国にどのくらいあるかどうかによっても違ってくる。安全保障・経済・貿易や食料など、多くの分野で米国依存の高い日本の場合、「戦う交渉術」を取りづらいのが実情だ。

でも、日本にも、年々増え続ける対米投資など、有効な交渉カードもある。まずは「日本が非関税障壁含めて米国に実質46%の関税を課している」という主張(46%は単に昨年の日本の対米貿易黒字684億円を対米輸出額1482億円で割ったものだという説がある)について、「ちょっと何言ってんのか分かんない」と抗議して、対日関税率24%の根拠について徹底的に議論することが必要になってくるだろう。

大統領となったトランプ氏が、自身のビジネスでの交渉術をそのまま外交に持ち込むことには大きな危険がある。今や交渉相手はニューヨーク州の地元サプライヤーなどではなく、それぞれリソースを持つ世界中の国家だ。「ドア・イン・ザ・フェイス」型交渉が決裂して、世界貿易のドアが閉じられた場合には、勝者はいない。

日本貿易振興機関(JETRO)アジア経済研究所の試算によれば、相互関税が解消されない場合、世界経済へのダメージは2027年までに114兆円、しかも一番大きな痛手(105兆円)を受けるのは、世界のサプライチェーンに依存する当の米国だという結論になっている。

日本は80年の「日米貿易摩擦」の時代から米国との交渉には慣れているはずだが、霞が関のエリート官僚は、「ストリートファイト」のようなトランプ交渉術に迫力負けせず、どこまで対抗できるだろうか。したたかで粘り強い交渉に期待したい。

