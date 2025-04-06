Ï·ÊÞ¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ìÃæ¡ª¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ÇºÝÎ©¤Ä¡Ö¥é¥¤¥«¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥É¡×¤ÎÄ¶µ»½Ñ
Ï·ÊÞ¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤Î´Æ½¤¤¹¤ë¥«¥á¥é¤ä¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¡ª
¶áÇ¯¡¢Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤ÈÊÔ½¸¤ÏAI¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ª¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤Î¥¹¥Þ¥Û³¦·¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤á¤Ê¤Î¤¬Ï·ÊÞ¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤Î´Æ½¤¤¹¤ë¥«¥á¥é¤ä¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¡£¸½ºß¡¢Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤äÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏ·ÊÞ¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Î¿·¥â¥Ç¥ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£AIÁ´À¹¤Ç¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¶ä±ö¥«¥á¥é¤Îµ»½Ñ
4·î¤«¤éAppleÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AI¤Ç¤¢¤ë¡ÖApple Intelligence¡×¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Google¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥«¥á¥éµ¡Ç½¤ËÀ¸À®AI¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤ÈÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ò¶¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤·¤ÆAI¿ä¤·¤Î¾õ¶·¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ»½Ñ¤òÅêÆþ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¥È¥ì¥ó¥É¤â¤¢¤ê¡£¡¡
¤³¤ì¤éà¼Â¼Á¥«¥á¥éá¤È¤¤¤¨¤ë¿·Ã¼Ëö¤ÎÀÇ½¡¢Ï·ÊÞ¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¨¶È¤¹¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¡¢IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎË¡ÎÓ³ÙÇ·¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½3·î13Æü¤Ë¥·¥ã¥ª¥ß¤¬¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖXiaomi 15¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¼Ëö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥·¥ã¥ª¥ß¤Ï2022Ç¯¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤ÎÏ·ÊÞ¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥é¥¤¥«¤È¶¦Æ±³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡ÖXiaomi 15 Ultra¡×¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤¢¤ëÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇØÌÌ¾åÉô¤Ï2²¯²èÁÇË¾±ó¥«¥á¥é¤È1¥¤¥ó¥Á¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥«¥á¥é¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¹½À®¡£
¤µ¤é¤Ë»£±ÆÍÑ¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¡ÖXiaomi 15 Ultra Photography Kit¡×¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Xiaomi 15 Ultra¡¡¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿17Ëü9800±ß¡Ê¥á¥â¥ê¡¼16GB¡¿¥¹¥È¥ì¡¼¥¸512GB¥â¥Ç¥ë¡Ë¤«¤é
¡ÖXiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition¡×¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¡¢¥º¡¼¥à¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¤ÎÏª½ÐÄ´À°¤Ê¤É¡¢¤Û¤Ü¥é¥¤¥«¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÁàºî´¶¤ò¼Â¸½¡£Ìó10Ñ¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Þ¥¯¥íÀÇ½¡¢ºÇÂç4.3ÇÜ¤Î¸÷³Ø¥º¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤ÊÈï¼ÌÂÎ¤Ç¤â¥é¥¤¥«¤Îµ»½Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë
¡½¡½¤³¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï´°Á´¤Ë¥«¥á¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
Ë¡ÎÓ¡¡¤¿¤À¡¢¥¹¥Þ¥Û»£±Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îà¤ª¼ê·Úá¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Ã¼Ëö¤Ê¤Î¤Ç²Á³Ê¤â17Ëü9800±ß¤«¤é¤È¤ª¹â¤¤¡£
¡ÖXiaomi 15¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤âÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤Ï12Ëü3000±ß¤«¤é¡£»£±ÆÍÑ¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢FÃÍ1.62¤È¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤¤¥ì¥ó¥º¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤âAI½èÍý¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤º¤Ë¼«Á³¤Ê¸÷ÎÌ¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¡£
¥Æ¥ì¥Þ¥¯¥í¤ÇÈï¼ÌÂÎ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤ÄÇØ·Ê¤Ï¥Ü¥«¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿à¥é¥¤¥«¤Îµ»½Ñá¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¤ª¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Xiaomi 15¡¡¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿12Ëü3000±ß¡Ê¥á¥â¥ê¡¼12GB¡¿¥¹¥È¥ì¡¼¥¸256GB¥â¥Ç¥ë¡Ë¤«¤é¡¿4·î1Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä
½ÅÎÌ¤¬Ìó191g¡¢6.36¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥é¥¤¥«¤Îµ»½Ñ¤òÅêÆþ¡£MVNO¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¿®·ÀÌó¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÎÂçÉý¤Ê³ä°ú¤Ë¤â´üÂÔ¡ª
¡½¡½¿ÍÊª¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢ÇØ·Ê¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¥Ü¥±¤¿¼Ì¿¿¤Ï±Ç¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢AIÊÔ½¸¤ò»È¤¦¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤³¤ì¤¬¤ª¼ê·Ú¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥«¥á¥é½Å»ë¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¥é¥¤¥«¤Îµ»½Ñ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥é¥¤¥«¤Ï16Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤Î¡ÖHUAWEI P9¡×¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¶¯²½¤¬¤¢¤ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤¬¥¹¥Þ¥Û»ö¶È¤ò½Ì¾®¤·¡¢20Ç¯¤«¤é¥·¥ã¡¼¥×¡¢22Ç¯¤«¤é¤Ï¥·¥ã¥ª¥ß¤È¤â¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âAI¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸÷³ØÅª¤ÊÉôÊ¬¤ä²èÁü½èÍý¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ë¾±ó¤ä¹³Ñ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ì¥ó¥º¤ÎÏÄ¶Ê¼ýº¹¤ÇÈï¼ÌÂÎ¤Ï¤æ¤¬¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¤³¤Î¤æ¤¬¤ß¤òAI²èÁü½èÍý¤ÇÊäÀµ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥«¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿¥ì¥ó¥ºµ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢AI¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤æ¤¬¤ßÊäÀµ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿§¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â°Å¤¤¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÏAI¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÊäÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Î¥é¥¤¥«¤Ï¤½¤ì¤â¥ì¥ó¥ºµ»½Ñ¤ÇÊä¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
AQUOS R9 pro¡¡¥·¥ã¡¼¥×¡¿19Ëü4700±ß
¡½¡½AI¤Ç¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ë¿§ÊäÀµ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤è¤ê¤â¡¢¼«Á³¤Ê¿§¤ß¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢µÕ¤Ë±Ç¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¥á¡¼¥«¡¼Åª¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥«¥á¥é¤ÎÇä¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¡ª
Ë¡ÎÓ¡¡¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥«¤È¶¨¶È¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤Î³«È¯¼Ô¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¸·¤·¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³«È¯¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂç¤¤¯¡¢¥é¥¤¥«¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¤½¤Î¸å¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¥«¥á¥éÀÇ½¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ïà¥é¥¤¥«¶¨¶È¥â¥Ç¥ëá°Ê³°¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¥«¥á¥éÀÇ½¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡¡
LEITZ PHONE 3¡¡¥é¥¤¥«¥«¥á¥é¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿14Ëü3280±ß
¤³¤Á¤é¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¼è¤ê°·¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¼Â¼Á3Ëü2040±ß¤È¤¤¤¦ºÇ°Â¤Î¥é¥¤¥«¡ª¡¡½é¹æµ¡¤Î¡ÖLEITZ PHONE 1¡×¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥é¥¤¥«ÇîÊª´Û¤Ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½UI¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤É¤ÎÏ·ÊÞ¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤âUI¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤ªÇ¤¤»¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼ê·Ú¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁàºî·Ï¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼«¼Ò¤Î¥«¥á¥é¤ÎÁàºî·Ï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÊ£»¨¤µ¤«¤é°ìÈÌÅª¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥½¥Ë¡¼¤Î¡ÖXperia¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤³¤³¤Ï¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¨¶È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¥«¥á¥é¥Á¡¼¥à¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î³«È¯¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿UI¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥é¥¤¥«°Ê³°¤ÎÏ·ÊÞ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¥é¥Ü¤¬¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤ÏOPPO¤È¶¨¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ï16Ç¯¤Ë¥â¥È¥í¡¼¥é¤È¶¨¶È¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥«¥á¥é¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò³«È¯¡£¤½¤Î¸å¡¢23Ç¯¤«¤é¤ÏOPPO¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥é¥¤¥«¤ÈÆ±¤¸¤¯¶ä±ö¥«¥á¥é¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÏÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¡¢Vivo¤È¶¨¶È¤·¤Þ¤¹¡£Vivo¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥ì¥ó¥º¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥«¡¼¥ë¥Ä¥¡¥¤¥¹¤È¶¨¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤ËVivoÀ½ÉÊ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇäÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
OPPO Find X8¡¡¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿13Ëü9800±ß
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£¥Î¥¤¥º¤Î¾¯¤Ê¤¤ºÇÂç120ÇÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤äÌë´Ö»£±Æµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Ï·ÊÞ¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ»½Ñ¤¬¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¡¦Vivo¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¦X200¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤ËÆüËÜ¤ÎÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¼Ì¿¿µ»½Ñ¤òÅêÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤À
¡½¡½º£¸å¤ÏÆüËÜ¤ÎÏ·ÊÞ¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬·ãÁý¤¹¤ë¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¶¨¶È¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷³Øµ»½Ñ¤ä²èÁü½èÍý¤¬À¸¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Î¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤â¥é¥¤¥«¤ä¥Ï¥Ã¥»¥ëÊÂ¤ß¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÈà¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥«¥á¥é¤Î¿´Â¡Éô¤Ç¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤Î³«È¯µ»½Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¨¶È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½¡½¶¨¶È¤¹¤ë¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¼«¼Òµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¼«¼Ò¤Î¥«¥á¥é¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢iPhone¤È¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡Apple¤Ï¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ï¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Ç¯¥é¥¤¥«¤«¤éÀìÍÑ¤Î¥«¥á¥é¥°¥ê¥Ã¥×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¡¢¼Â¤ÏiPhone¤Ç¤âà¥é¥¤¥«¤Ã¤Ý¤¤á»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Leica LUX¥°¥ê¥Ã¥×¡¡¥é¥¤¥«¥«¥á¥é¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿4Ëü8400±ß
MagSafeÂÐ±þ¤ÎiPhone¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥«¥á¥é¥°¥ê¥Ã¥×¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¤ä¥À¥¤¥ä¥ë¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢iPhone¤ò¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤ËÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡ØLeica LUX Pro¡Ù¡ÊÇ¯³Û1Ëü±ß¡Ë¥¢¥×¥ê¤¬1Ç¯´ÖÌµÎÁ¤È¤Ê¤ëÆÃÅµ¤¬ÉÕÂÓ
¡½¡½¤ª¼ê·Ú¤ËÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¢¥×¥ê¤Ï¼Ì¿¿¼ñÌ£¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤è¡ª
Leica LUX¡¡iOSÂÐ±þ¡¿¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê
¡Ö¥Î¥¯¥Æ¥£¥ë¥Ã¥¯¥¹M 1¡§1.2¡¿50¡×¤ä¡Ö¥º¥ß¥ë¥Ã¥¯¥¹M 1¡§1.4¡¿28¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±¼Ò¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ì¥ó¥º¤ÎÆÃÀ¤òºÆ¸½¤·¤¿»£±Æ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ç100Ç¯Á°¤Î¥é¥¤¥«¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¼Ì¿¿¤â´ÊÃ±¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¾°æÍµÂÀ¡¡»£±Æ¡¿Ë¡ÎÓ³ÙÇ·