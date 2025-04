¼Â¤ÏÂçÃÏ¿Ì¤ÎÄ¾¸å¡¢¡Ö¿´¶Ú¹¼ºÉ¡×¤Î´µ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ª °Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖºÒ³²¤ÈÉÂµ¤¡×¤Î¿¼¤¤´Ø·¸

わが国は地震多発国であり、これまで多くの尊い生命が地震によって失われていますが、地震による建物倒壊などによる直接死よりも、地震の影響で心身に負荷がかかり亡くなる「災害関連死」の方が多いことが知られています。さらに、地震発生1か月以内に急性心筋梗塞等の循環器疾患や肺炎で亡くなる高齢者が多いことも報告されています1)。

2025年1月、政府地震調査委員会は、マグニチュード8〜9程度が想定される南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率が「80%程度」であると公表し、平田直委員長から、「地震がいつ起きてもおかしくない数字であり、引き続き備えを進めるように求める」との談話が出されました。

そこで本稿では、生体リズムの観点から、 地震後の循環器疾患の予防策をまとめました。生体リズムの特徴を考慮に入れつつ、避難所の環境を整えることによって、災害関連死を減らすことが出来るものと思われます。

地震後は急性心筋梗塞が起こりやすい

地震発生後に急性心筋梗塞が起こりやすく、2011年の東日本大震災の際には、地震発生後3週間以内の患者数は前年同時期に比べて約3倍増加したことが報告されています2)。さらにその原因として、過度の精神的ストレス2)や急激な血圧上昇3)が指摘されています。

また、東日本大震災発生後に心臓が原因と考えられる突然死(Sudden Cardiac and Un-expected Death: SCUD)が4週間にわたって増加したことが報告されており4)、これが災害関連死の増加に結び付いたものと思われます。

さらに、SCUDは夜間〜朝方に起きやすく、昼間〜夕方(午前10時〜午後11時)に比べて、夜間〜朝方(午後11時〜午前10時)の方が約2.1倍、SCUDが多いことが示されました4)。

夜間〜朝方は心筋梗塞が起こりやすい「魔の時間帯」とされています。ストレスの少ない平時であっても、早朝の時間帯には血圧が上昇しやすく、さらに血液が固まって血栓も出来やすいうえ、かつ出来た血栓は溶けにくいことが原因だとされます。大規模災害時には、避難者に平時よりも大きなストレスがかかり、早朝に見られる生体機能の変化が増強されために、SCUDが起きやすくなったものと思われます3)。

血栓症も起こりやすくなる

深部静脈血栓症(DVT)とは、主に下肢の静脈内に血の塊(血栓)が出来た状態を言います。この 血栓が静脈血流に乗って肺に到達して、肺血管を詰まらせることがあり、これを肺血栓塞栓症と呼びます(一般に、エコノミークラス症候群として知られています)。

心筋梗塞と同様に、血栓症も夜間〜朝方に起こりやすく5)、これは前述のように、早朝の時間帯には血液が固まって血栓が出来やすく、かつ出来た血栓は溶けにくいことが関与しています。さらに大規模災害時には避難者に大きなストレスがかかり、早朝に見られる生体機能の変化が増強されるために、血栓症が起きやすくなるものと思われます3)。

また地震後の循環器疾患の増加には男女差があり、SCUDの増加は女性の方が男性よりも大きいこと4)やDVTは女性のみ有意に増加したこと6)が報告されました。

したがって、大規模災害時にかかるストレスは女性の方が大きいものと思われます。事実、2012年にイタリアで発生した地震に関する調査によって、地震後にかかるストレスは女性の方が大きく、そのために、男性に比べて女性の方がパニックに陥りやすく、さらに脳梗塞、胸痛、DVT等を発症しやすいことが明らかにされました7)。

循環器疾患を防ぐために

わが国では国民の3分の1が高血圧とされているので、避難者の中にも高血圧患者は多いと思われます。地震後の血圧上昇は心筋梗塞3)やDVT6)が起きるリスクであり、これらの循環器疾患を防ぐためには血圧を適切にコントロールすることが肝要です。

しかし、東日本大震災の際は、多くの高血圧患者さんが降圧薬の服用を中断したことが報告されています8)。これは、患者さんが降圧薬を持参しなかった、あるいは、服用している薬の名前を忘れたことが原因と思われます。日頃から、非常時に持ち出す重要な薬(降圧薬や糖尿病治療薬など)とおくすり手帳(病名および治療薬が明記されています)を準備し、避難する時に携帯して下さい。

また、地震後のストレスを紛らわすために過度にアルコールを摂取する避難者が増え、そのために血圧が上昇することが報告されています9)。さらに、過度のアルコール摂取者は男性よりも女性の方が多く、これは地震後に女性にかかるストレスが男性よりも大きい7)ことが原因と考えられます。

もちろん災害時だけに限らず、普段から 過度にアルコールを摂取している方は、飲酒量を減らす必要があることは言うまでもありません。

避難所でもできること

地震後のDVT や肺血栓塞栓症を防ぐためには、体内に血栓を作らせない、および出来た血栓を早く見つけ適切に治療することが重要です。それでは、どのような点に注意すればよいでしょうか。

〃貔鬚鮑遒蕕擦覆

ベッド上で安静を保つと、下肢静脈の流れが遅くなり、血栓が出来やすくなります。さらに、夜間〜早朝にかけて血が固まりやすくなるために、たとえば夜間、非難した先の車の中で下肢を動かさない状態で過ごし、朝になって体を急に動かすと、下肢静脈内に出来た血栓が肺に運ばれ肺血栓塞栓症を生じる危険性があります。

したがって、避難中は意識して下肢を動かし、さらに弾性ストッキングを用いて、下肢静脈内に血栓が出来ないように努めて下さい。

また、前立腺肥大症や過活動膀胱で治療中の患者さんは、地震後に夜間の排尿回数が増えることが報告されています10)。頻回の排尿によって脱水になれば血栓が出来るリスクが高まるため、排尿したら同時に水を飲むことをお勧めします。

血栓を早く見つける

避難生活が長引くと体を動かす機会が減り、DVTを生じる恐れが出てきます。例えば、2016年の熊本地震の際に行われた下肢静脈エコー検査により、約10%の避難者でDVTが確認されています11)。さらに、DVTが確認された避難者に抗凝固薬を投与したところ、DVTは再発しなかったことが報告されています12)。

これらのDVTのスクリーニングや治療は、医療チームの自主的な活動によって行われたものですが、地震後の災害関連死の防止に果たした役割は非常に大きいものです。今後、下肢静脈エコー検査およびそれに基づく治療行為が制度化されることが望まれます。

H鯑饅蠅隆超を整える

避難所で生活を送る際に周囲の人が気になる、あるいは設置されているトイレの数が少なく、自由にトイレに行けないことが大きなストレスになって、眠れないことがあります。一方、避難所で6時間以上13)の睡眠を摂ることが出来れば、心筋梗塞やDVTは減ることが知られています13)14)。

このような避難所におけるストレスを軽減し、避難者が十分な睡眠を摂ることが出来る環境を整えるため、各自治体には、間仕切りダンボールベッドおよびトイレトレーラーを備蓄し、災害が発生した時には被災地域に対して、周辺の自治体からこれらの備蓄品を搬送することが求められます。さらに、避難所ではなるべく早く血圧測定器や弾性ストッキングを備え、循環器疾患の発症を防いで下さい。

なお、内閣府は2024年から全国7か所に備蓄拠点を新設し、ダンボールベッドなどを備蓄する事業(プッシュ型支援)を進めていますが、地震災害の多いわが国では、一刻も早くこのような支援システムが構築され、スムーズに運営されることが望まれます。

