¸µNHK¡ÖÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡×¤Ï¡ÖÂèÆó¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¥¢¥Ê¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡¡ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡Èº¹¡É
¡¡¤½¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÍÆ»Ñ¤«¤é¡ÈNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡Ê31¡Ë¤¬3·îËö¤ÇNHK¤òÂà¿¦¡£4·î1ÆüÉÕ¤Ç¥Û¥ê¥×¥í¤Î½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì±Êü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ë·èÄê¡£¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀî¥¢¥Ê¤Îº£¸å¤òÀê¤¦¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿12Ëç¡Û¡ÈNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¡Instagram¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤¤ê¤Ê¡Ö¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥Ë¥Ã¥È»Ñ¡×¤¬ÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤¬À¤¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°Ãæ·Ñ¤À¤Ã¤¿¡£Çò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸÷¤Î²Ã¸º¤ä³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤Ë²¿¤âÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ÈNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤µ¤¢ÂçÊÑ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÃË¤É¤â¤¬¡Ö²¿¤âÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡ª¡×¤ÈÁÛÁü¤ò¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤·¡¢³«²ñ¼°¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ï¡¢8·î2ÆüÇÛ¿®¤Î¡ÖÏÃÂê¤ÎNHK¡ØÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡Ù¡¡¡Ø12Ç¯Á°¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ù¡Ä¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤«¡×¤Ç¤½¤Î¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢Èà½÷¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡Ö12Ç¯Á°¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯NHK¤òÂà¿¦¤·¤ÆÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÅÄ°¦²Ö¥¢¥Ê¡Ê44¡Ë¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀî¥¢¥Ê¤À¤¬¡¢ÁáÂ®¡¢»Å»ö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢±Ù¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¡£Ì±Êü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÈà½÷¤¬½êÂ°¤·¤¿¤Î¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤Ç¤¹¡£»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤¬´ë²è¶¨ÎÏ¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Î¸å¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤â¹±Îã¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´é¸«¤»¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½»ö¶ÈÉô
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï4·î12Æü¤Ë·§ËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTOKYO GIRLS COLLECTION¤Î»Ê²ñ¤ò¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡Ê39¡Ë¤È¶¦¤ËÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Û¥ê¥×¥í¤À¤«¤éÀè¹Ô¤¤Ï°ÂÂÙ¤À¤í¤¦¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¤Ï¡¢¥Ê¥Ù¥×¥í¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤È¶¦¤ËÀï¸å¤«¤éÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿2Âç¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤Ç¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡Ê39¡Ë¡¢¹âÈª½¼´õ¡Ê33¡Ë¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤âÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢ºç¸¶°ê·Ã¡Ê65¡Ë¡¢°æ¿¹Èþ¹¬¡Ê56¡Ë¡¢°æ¾åºé³Ú¡Ê25¡Ë¤é¤òÍÊ¤·¡¢¤½¤ÎÎÏ¤Ï¿ê¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃæÀî¥¢¥Ê¤¬ÀÒ¤òÃÖ¤¯¤Î¤ÏÆ±¤¸¥Û¥ê¥×¥í¤Ç¤â¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½»ö¶ÈÉô¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½»ö¶ÈÉô¤È¤Ï¡©
¡ÖÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÊ¸²½¿Í¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê31¡Ë¤äÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡ÊJRA¡Ë½êÂ°¤Îµ³¼ê¡¦ÀîÅÄ¾²í¡Ê39¡Ë¤é¸½Ìò¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¡Ê37¡Ë¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÎÓÁÇ»Ò¡Ê57¡Ë¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÅê¼ê¡¦µÜËÜÏÂÃÎ¡Ê61¡Ë¤Ê¤É¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¸²½¿ÍÏÈ¤â±é½Ð²È¤ÎµÜËÜÐ³Ìç¡Ê67¡Ë¡¢¹ã¾å¾°»Ë¡Ê66¡Ë¡¢ºî²È¤Î´ä°æ»ÖËã»Ò¡Ê60¡Ë¡¢¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤ÎÅòÀõÂî¡Ê69¡Ë¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤Çºî»ì²È¤ÎÅòÀî¤ì¤¤»Ò¡Ê89¡Ë¡¢Á°Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÀôË¼Êæ¡Ê61¡Ë¡¢¸µÆÁÅç¸©·Ù¡¦ÁÜººÂè°ì²Ý·ÙÉô¤Î¡È¥ê¡¼¥¼¥ó¥È·º»ö¡É¤³¤ÈÈÈºá¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î½©»³Çî¹¯¡Ê64¡Ë¤Ê¤ÉÌÜÎ©¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¡×
¡¡¤Ê¤ó¤À¤«À¨¤¤¥á¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥ÊÆ±´ü¤Î¶¯Å¨
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢Ê¸²½¿ÍÏÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤ë¤ÈÈùÌ¯¤Ç¤¹¡£¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ®Ð³À»¡Ê53¡Ë¡¢¸µTBS¤ÎÃÝÆâ¹áÉÄ¡Ê46¡Ë¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂçÄÚÀé²Æ¡Ê58¡Ë¤ä¾¾Èø¿é¡Ê41¡Ë¤Ê¤É¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¶É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇÉ¼ê¤Ê³èÌö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÃæÀî¥¢¥Ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¡¢ÃÆ¤±¤¿³èÌö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤âNHK»þÂå¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°½Ò¤Î¡Ö²¿¤âÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×ÁûÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¯¤é¤¤¤À¡£
¡Ö¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡Ù¤¬ÃæÀî¥¢¥Ê¤ÈÎ©¾ì¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿ÀÅÄ°¦²Ö¥¢¥Ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤âNHK»þÂå¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇä¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¡Ê52¡Ë¤È¤Î·ëº§¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡NHK¤òÂà¿¦¤·¤¿¿ÀÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê³¦No.1¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ï4·î1ÆüÉÕ¤ÇÄ¾Àî¡Ê¤Î¤¦¤¬¤ï¡Ëµ®Çî¥¢¥Ê¡Ê31¡Ë¤Î½êÂ°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ÎÊ¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì¡Ë¤ÇÁ´¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ØÍèÀ¤¤Ï½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÀë¤¦ÈþÍÆÃË»Ò¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥Ã¥×¤Ï¤À¤á¤§¡Á¡Ù¤Ê¤É¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¤â¥¦¥±¤Æ¡ÈÍÙ¤ë¥Ò¥Ã¥È¾Þ¡É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈà¤¬¡¢ÃæÀî¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂà¿¦¤·¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤¯¤âÆü¥Æ¥ì¤ÎÊ¿ÆüÍ¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ønews every.¡Ù¤ÈÁáÄ«¤Î¡ØOha4¡ª¡Ù¤Ç¿åÍËMC¤ÎºÂ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤éÊ¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤¬Æü¥Æ¥ì·ÏÎó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÛÎã¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡È¥Ñ¥ó¡É¤ËÆ´¤ì¤Æ¡È¥Î¥¦¥Ñ¥ó¡É¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÄ¾Àî¥¢¥Ê¡£4·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¤Ë³®Àû½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤·¤ÆÄ¾Àî¥¢¥Ê¤ÈÆ±´ü¤È¤Ê¤ëÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤ËÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ºòº£¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤âÇÐÍ¥¤âÂç¼ê»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¤ÆÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£¤Î¤¦¤Á¤Ë´é¤òÇä¤Ã¤ÆÏÓ¤òËá¤¡¢2¡Á3Ç¯¸å¤Ë¤Ï1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡4·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ò¾è¤Ã¼è¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
¿À»ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Í¥¸,
¾åÅÄ,
³ùÁÒ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²ð¸î,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÇÛÀþ