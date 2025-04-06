¤³¤ó¤Ê¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ËÉÔÍø¡×¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾×·âÅª¤ÊÄ´ºº·ë²Ì
¡¡Ãæ³Ø¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Âè°ì»ÖË¾¤Ë¼õ¤«¤ê´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¿Æ»Ò¡¢Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Æ»Ò¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÈá´î¸ò¸ò¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤ÈÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¤ÏÃÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¤ËÈæ¤Ù¡¢Æñ´Ø¹»¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬10Ê¬¤Î1¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê¤Î¶µ¼ø¤Ç¡¢¼«¿È¤âÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤ÄÂíÌ÷Ç·»á¤¬¤½¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡ØËÜÅö¤Ï¤¹¤´¤¤ÁáÀ¸¤Þ¤ì¡Ù¡ÊÂíÌ÷Ç·Ãø¡¢ÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¿ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾×·â¡Ä¡ª¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¡×¤È¡ÖÃÙÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Ç¤Ï¿Ê³Ø¹»¤Î¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç°ã¤¦
¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Ø¤Î¹ÍÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¾®³Ø¹»¼õ¸³
¡¡¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ï¡¢ÃË½÷º¹¡¢ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÈÃÙÀ¸¤Þ¤ì¤Îº¹¤¬°ìÈÖÂç¤¤Ê¼õ¸³¤Ç¤¹¡£6ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·îÎðÊÌ¤Ë¼õ¸³ÆâÍÆ¤ä¼õ¸³Æü¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐÃÞÇÈÂçÉíÂ°¾®³Ø¹»¤ä¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³ØÉíÂ°¾®³Ø¹»¤Ï¡¢
¡¦¡Ö4·î2Æü¡Á7·î31Æü¡×
¡¦¡Ö8·î1Æü¡Á11·î30Æü¡×
¡¦¡Ö12·î1Æü¡Á4·î1Æü¡×
¡¡¤Î3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¼õ¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÎ©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»äÎ©¤Î·ÄØæµÁ½ÎÍÄÃÕ¼Ë¤äÀÄ»³³Ø±¡½éÅùÉô¤â¡¢À¸Ç¯·îÆü½ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤Æ»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇòÉ´¹ç³Ø±à¾®³Ø¹»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö»î¸³¤Ï°ì½ï¤À¤¬¡¢È½Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ÍÎ¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ø¹»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÀÚ¹ÍÎ¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ø¹»¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»î¸³ÌäÂê¤¬°ã¤¦¡×¡Ö»î¸³Æü¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÊ¬¤±¤ë¡×¡ÖÈ½Äê¤Ç¹ÍÎ¸¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢·îÎðÊÌ¤Î¹ÍÎ¸¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æþ³Ø¤ò´õË¾¤¹¤ë³Ø¹»¤Ë¡¢ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Î¹ÍÎ¸¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÍÎ¸¤Ê¤Î¤«¡¢ÀâÌÀ²ñ¤Ê¤É¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É½¸þ¤¤Ë¤Ï¡Ö¹ÍÎ¸¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÔÆ°´Ñ»¡¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤ÎÆÃÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î6Ç¯´Ö¤ò¤É¤ó¤Ê³Ø¹»¤Ç²á¤´¤µ¤»¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Î¹ÍÎ¸¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÄü¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¹ÍÎ¸¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤«¤éÁª¤Ö¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁª¤ó¤À³Ø¹»¤Ë¹ÍÎ¸¤¬¤¢¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤Î³Ø¹»Ãµ¤·¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Î»Ò¤ËÉÔÍø
¡¡¾®³Ø¼õ¸³¤È°ã¤¤¡¢°ìÀÚ¤Î¹ÍÎ¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤¹¡£Âè°ì»ÖË¾¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤Æ3³ä¡¢¼Â¤Ï1³ä¤Ê¤É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼õ¸³ÌäÂê¤ÎÆñ°×ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤È¡¢¼õ¸³ÌäÂê¤ÎÐªÎ¥¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¼õ¸³¡×¤Ê¤É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÏÉÔÍø¡×¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÉÔÍø¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¿ô»ú¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÂç³Ø¤ËÂ¿¿ô¤Î¹ç³Ê¼Ô¤ò½Ð¤¹Ãæ¹â°ì´Ó¤ÎÃË»Ò¹»A¤Î¤¢¤ë1¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ³ØÆþ³Ø¼Ô¡Ê34 ¿Í¡Ë¤Î¿ô»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö4·î2Æü¡Á6·î¡ÊÃÙÀ¸¤Þ¤ì¡¦½Õ)¡×
¡¦¡Ö7¡Á9·î¡ÊÃÙÀ¸¤Þ¤ì¡¦²Æ)¡×
¡¦¡Ö10¡Á12·î¡ÊÃÙÀ¸¤Þ¤ì¡¦Åß)¡×
¡¦¡Ö1·î¡Á4·î1Æü¡ÊÁáÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡×
¡¡¤Î4¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÙÀ¸¤Þ¤ì¡¦½Õ¡×¤ò¡Ö1¡×¤È¤·¤¿¤È¤¡¢¡ÖÃÙÀ¸¤Þ¤ì¡¦²Æ¡×¡ÖÃÙÀ¸¤Þ¤ì¡¦Åß¡×¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤ ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢Æ±Ç¯¤Î³Æ·î¤Î¼ÂºÝ¤Î½ÐÀ¸¿Í¿ô¤«¤é³ä¹ç¤ò»»½Ð¤·¡¢À¸¤Þ¤ì·î¤Ë¤è¤ë¿Í¿ô¤Îº¹¤òÊäÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾®¿ôÅÀÂè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¡Ë¡£
¡¦¡ÖÃÙÀ¸¤Þ¤ì¡¦½Õ¡×¡¡1
¡¦¡ÖÃÙÀ¸¤Þ¤ì¡¦²Æ¡×¡¡1.6
¡¦¡ÖÃÙÀ¸¤Þ¤ì¡¦Åß¡×¡¡0.8
¡¦¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¡×¡¡0.1
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤ÎÃË»Ò¹»A¤ÎÃæ³Ø¤«¤é¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÃÙÀ¸¤Þ¤ì¡¦½Õ¡×¤ò1¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Ï0.1¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½½Ê¬¤Î°ì¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¼«¿È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£Êì¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Àµ¼°¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢°ì³µ¤Ë·îÎð¤¬¥×¥é¥¹¤Î»Ò¤ÎÊý¤¬ÍÍø¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃÙÀ¸¤Þ¤ì¡¦½Õ¡×¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¿ô»ú¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢ÁáÀ¸¤Þ¤ìÃË»Ò¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¾¡Éé¤Î»þ¡×¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÇ¾¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ËÜÍè¤Î³ØÎÏ¤¬Äã¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÃæ³Ø¹»¼õ¸³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢È¯Ã£¤Îº¹¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÃÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¤È¤Î´Ö¤ËÀ®ÀÓ¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç¾¤Ï¡ÖÅØÎÏ¡×¤È¡ÖË«¤á¤ë¡×¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤ËÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¡Ö¼¸¤ëµ¡²ñ¡×¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò²¼¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÍø¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Î¤¾¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢À®ÀÓ¤È¤¤¤¦¡Ö·ë²Ì¡×¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÅØÎÏ¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅØÎÏ¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤ÈÀ®ÀÓ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶²¼¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸À¤¤¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤â²æËý¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤«¤±¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼¤«¤±¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¹ÌÌ¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¹ÌÌ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤º¤Ë¤¹¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë´í¸±¤ò¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ç²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤Ë¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«¤éÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡ØËÜÅö¤Ï¤¹¤´¤¤ÁáÀ¸¤Þ¤ì¡Ù¡ÊÂíÌ÷Ç·Ãø¡¢ÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«¿È¤âÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤ÄÂí»á¤¬¡¢¼ÂÂÎ¸³¤«¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤Ø¤Î´Ø¤ï¤êÊý¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×NG¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃø¼Ô¤Î¾Ò²ð¡Û
ÂíÌ÷Ç·¡Ê¤¿¤¡¦¤ä¤¹¤æ¤¡Ë
ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê¶µ¼ø¡£°å»Õ¡£°å³ØÇî»Î¡£1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½êÎ×¾²²ÃÎð°å³Ø¸¦µæÊ¬Ìî¶µ¼ø¡£ÅìËÌÂç³Ø¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°³ØºÝ½ÅÅÀ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡£ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂ©»Ò¤ÎÉã¡£Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø16Ëü¿Í¤ÎÇ¾²èÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¿Ç¾°å³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë ¡Ö¸¤¤»Ò¡×¤Ë°é¤Æ¤ëµæ¶Ë¤Î¥³¥Ä¡Ù¡ÊÊ¸¶Á¼Ò´©¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô