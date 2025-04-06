10Âå¤Ç¡Ö¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡×¤ò¾ï¤ËÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¡©¡Ú¸òÄÌ°ÂÁ´¥¯¥¤¥º¡Û
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡É¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡Ë¡£
Ëè½µ·îÍËÆü¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤Ç¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò³Ø¤Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖANZEN LOCKS! supported by £Ê£Á¶¦ºÑ¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£°ÂÆ£Á´°ì¡Ê¥¢¥ó¥É¥¦¡¦¥¼¥ó¥¤¥Á¡ËÄÌ¾Î¡È¥¢¥ó¥¼¥óÀèÀ¸¡É¤¬½ÐÂê¤¹¤ë¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¡×¤ËÀ¸ÅÌ¡ÊÈÖÁÈ¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤¬²òÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¡Ö10Âå¤Ç¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¾ï¤ËÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¡©¡×¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÁÌä¡Û
2024Ç¯¡¢JA¶¦ºÑ¤Ï¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£10Âå¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¾ï¤ËÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦¤ª¤ª¤à¤ÍÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ìó15¡ó¡¡
¢Ìó25¡ó¡¡
£Ìó35¡ó
¡ÚÅú¤¨¡Û
¢Ìó25¡ó¡¡
¢§¾Ü¤·¤¤²òÀâ¢§
¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ
2024Ç¯¤ËJA¶¦ºÑ¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢10Âå¤Î¤¦¤ÁÌó4Ê¬¤Î1¤Î¿Í¤¬¡Ö¾ï¤ËÃåÍÑ¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö³µ¤ÍÃåÍÑ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑÎ¨¡Ê10Âå¡Ë
¼«Å¾¼Ö¾èÍÑÃæ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑÅØÎÏµÁÌ³²½¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°£²Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¤ÏÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê½ÅÂç¤Ê¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ï¡¢É¬¤º¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÂçÀÚ¤ÊÌ¿¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
JA¶¦ºÑÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö¤Á¤¤¤¤Î¤¤º¤Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¾èÍÑ»þ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤«¡¢¼Â¸³±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤â¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
´Æ½¤¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°éÉáµÚ¶¨²ñ
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¡Ö10Âå¤Ç¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¾ï¤ËÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¡©¡×¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡Ú¼ÁÌä¡Û
2024Ç¯¡¢JA¶¦ºÑ¤Ï¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£10Âå¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¾ï¤ËÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦¤ª¤ª¤à¤ÍÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ìó15¡ó¡¡
¢Ìó25¡ó¡¡
£Ìó35¡ó
¡ÚÅú¤¨¡Û
¢Ìó25¡ó¡¡
¢§¾Ü¤·¤¤²òÀâ¢§
¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ
2024Ç¯¤ËJA¶¦ºÑ¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢10Âå¤Î¤¦¤ÁÌó4Ê¬¤Î1¤Î¿Í¤¬¡Ö¾ï¤ËÃåÍÑ¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö³µ¤ÍÃåÍÑ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑÎ¨¡Ê10Âå¡Ë
JA¶¦ºÑÏ¢¡¡¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤è¤ê
¼«Å¾¼Ö¾èÍÑÃæ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑÅØÎÏµÁÌ³²½¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°£²Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¤ÏÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê½ÅÂç¤Ê¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ï¡¢É¬¤º¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÂçÀÚ¤ÊÌ¿¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
JA¶¦ºÑÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö¤Á¤¤¤¤Î¤¤º¤Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¾èÍÑ»þ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤«¡¢¼Â¸³±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤â¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
´Æ½¤¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°éÉáµÚ¶¨²ñ
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/