Âçºå¤ÈÆàÎÉ¤ò·ë¤ÖÆÃµÞ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×°ÂÇ«ÊÔÀ®¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ JRÀ¾ÆüËÜ
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï5Æü¡¢Âçºå±Ø22ÈÖÀþ¤Î¤ê¤Ð¡Ê¤¦¤á¤¤¿¥¨¥ê¥¢ÃÏ²¼¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÆÃµÞ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×°ÂÇ«ÊÔÀ®¤Î½ÐÈ¯¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃµÞ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤ÏÂçºå±Ø¤ÈÆàÎÉ±Ø¤ò·ë¤Ó¡¢ÅÚµÙÆü¤Ë±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤ÎÄê´ü²½¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÊÔÀ®¤ÎÅêÆþ
¤ª¤ª¤µ¤«ÅìÀþ·ÐÍ³¤Î2ÂåÌÜÆÃµÞ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤Ï2019Ç¯11·î¤ËÎ×»þÎó¼Ö¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£Âçºå±Ø¡Ê¤¦¤á¤¤¿¥¨¥ê¥¢¡Ë¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¿·Âçºå¡Áµ×Êõ»û´Ö¤Ï¤ª¤ª¤µ¤«ÅìÀþ¡¢µ×Êõ»û¡ÁÆàÎÉ´Ö¤ÏÂçÏÂÏ©Àþ¡Ê´ØÀ¾ËÜÀþ¡Ë¤òÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·î15Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤ÏÅÚµÙÆü¸ÂÄê¤ÎÄÌÇ¯¡¦Äê´üÎó¼Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ä¤Ï1Æü1±ýÉü¡£±ýÏ©¤ÏÂçºå±ØÈ¯9»þ58Ê¬¡ÊÆàÎÉ±ØÃå10»þ57Ê¬¡Ë¡¢ÉüÏ©¤ÏÆàÎÉ±ØÈ¯16»þ21Ê¬¡ÊÂçºå±ØÃå17»þ15Ê¬¡Ë¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¡¢¿·Âçºå±Ø¡¢Ë¡Î´»û±Ø¤Ë»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬½ª¤ï¤ë10·î13Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚµÙÆü¤Ë¤Ï¡¢Î×»þÎó¼Ö¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×91¡¦92¹æ¤â±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥ä¤Ï¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×92¹æ¤¬Âçºå±ØÈ¯14»þ15Ê¬¡ÊÆàÎÉ±ØÃå15»þ12Ê¬¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×91¹æ¤¬ÆàÎÉ±ØÈ¯12»þ21Ê¬¡ÊÂçºå±ØÃå13»þ15Ê¬¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤Ï3Î¾ÊÔÀ®¡ÊÁ´ÀÊÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¡Ë¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡¢»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¤Ï287·Ï¤Ç¤·¤¿¡£4·î5Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×ÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼ÖÎ¾¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×°ÂÇ«ÊÔÀ®¤òÆ³Æþ¡£¼ÖÎ¾·Á¼°¤Ï683·Ï6000ÈÖÂæ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯½©¤´¤í¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×Íªµ×ÊÔÀ®¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×°ÂÇ«¡¦Íªµ×ÊÔÀ®¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¸Å»öµ¤Ë¡Ö¹ñ¤Î¤Þ¤Û¤í¤Ð¡ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¡Ë¡×¤Èëð¤ï¤ì¤¿ÆàÎÉ¡£ÆàÎÉ¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÂçÎ¦¤Î°ÛÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤ËÂ¿ÍÍÀ¤ò¼õÍÆ¤·¤Æ¤¤¿¸Å¤ÎÅÔ¡£¤³¤ÎÀ¤¤¬¡¢À¸¤¤È¤·À¸¤±¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬±É¤¨¡¢Ê¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤»¤ë°ÂÇ«¤Î³Ú±à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛ¤¤¡¢¤½¤ÎÊ¸²½¤òËüÀ¤¡ÊËüÍÕ¡Ë¤Ø¤È¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Íªµ×¤Î»þ´Ö¡£ÆàÎÉ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤½¤ó¤Ê2¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ö°ÂÇ«¡×¡ÖÍªµ×¡×¤ò¿·À¸ÆÃµÞ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÇ«ÊÔÀ®¤Î³°Áõ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸Ì¿´Ñ¤äË¾÷¤òÉ½¤¹¶â¿§¤È¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤ËÂçÎ¦¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿À÷ÎÁ¤ËÍ³Íè¤·¡¢Åö»þ¤ÎÊõÊª¤Ë¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ëÁÉË§¿§¡Ê¤¹¤ª¤¦¤¤¤í¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡£ÁÉË§¿§¤«¤é¶â¿§¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö³Ú±à¤ÎÍÛ¸÷´¶¡×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ÏÅâÁðÊ¸ÍÍ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¡¢¼¯¤ä¶âµû¡¢ÂçÏÂÌîºÚ¤Ê¤ÉÆàÎÉ¤é¤·¤¤Í×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÖÆâ¤âÂç¤¤¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£ºÂÀÊ¤ÏÁÉË§¿§¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¶õÁÛ¾å¤Î²Ö¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿ÊõÁê²ÚÊ¸ÍÍ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÆâWiFi¡¢Á´ÀÊ¥³¥ó¥»¥ó¥È¡¢²ÙÊª¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢9·î28Æü¤Þ¤Ç¹ñÊõ¡ÖÀ»ÎÓ»û ½½°ìÌÌ´Ñ²»Î©Áü¡×¤Î±¦¼ê¡Ê¸¶À£Âç¥ì¥×¥ê¥«¡Ë¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃµÞ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤Ï»³ÍÛ¿·´´Àþ¤ò°Õ¼±
½ÐÈ¯¼°¤Ç¤Ï¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¾ïÌ³Íý»öºåÆà»Ù¼ÒÄ¹¤Î¿å¸ý±Ñ¼ù»á¤¬°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿å¸ý»á¤Ï¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö»³ÍÛ¿·´´ÀþÇîÂ¿¡¢¹Åç¡¢²¬»³¤«¤é¿·Âçºå±Ø¤Ç¤Î1²ó¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞË¡Î´»û¤Ë¤ª±Û¤·Äº¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤ÏÂçºå¤ÈÆàÎÉ¤ò·ë¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ±èÀþ¤«¤éÆàÎÉ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò°Õ¼±¤·¤¿Îó¼Ö¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
9»þ58Ê¬¡¢Âçºå»Ô·ÐºÑÀïÎ¬¶ÉÄ¹¤Î²¬ËÜ·½»Ê»á¤ÈÂçºå±ØÄ¹¤ÎÅÏÊÕ¹°¹¬»á¤Ë¤è¤ë½ÐÈ¯¹ç¿Þ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃµÞ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤ÏÂçºå±Ø¤«¤éÆàÎÉ±Ø¤Ø¸þ¤±¤ÆÈ¯¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡¢¤Û¤ÜËþÀÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤«¤é¤âÆø¤ï¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JRÀ¾¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ÂÇ«ÊÔÀ®¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢4·î13Æü¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤â°Õ¼±¡£ËüÇî¤«¤é¤Î¾®Î¹¹Ô¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËèÆü±¿¹Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
4·î19Æü¤«¤é¤ÏµþÅÔ±Ø¤ÈÆàÎÉ±Ø¤ò·ë¤ÖÎ×»þÆÃµÞ¡Ö¤¤¤Ë¤·¤Ø¡×¤â±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Ë¤·¤Ø¡×¤Î¼ûÍ×¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
µ»ö¡§¿·ÅÄ¹ÀÇ·