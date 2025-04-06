¡ÖÈà»á¤¬¥Í¥È¥²¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤ÈÉâµ¤¡×¥µ¥¤¥¢¥¯¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¥Í¥È¥²¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤¿¤¬¡Ä¡¿»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë
¡ÚÌ¡²èÈÇ¡Û¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¤ò1¡Á2´¬¤ò¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÎøÌÏÍÍ¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×600ËüÉô(»æ¡¦ÅÅ»ÒÎß·×)¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¤¬¡¢¿ë¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Îø°¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ÅÄ¤È¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê°«¤¬½ù¡¹¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¦»Ñ¤Ï¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¡ª»³ÅÄ¤Î¡È±ö²Ã¸º¡É¤È¡ÈÌµ¼«³Ð¤ÊÍ¥¤·¤µ¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤ò¾Ò²ð¡£1´¬¤«¤é2´¬¤Þ¤Ç°ìµ¤ÆÉ¤ß¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎÍ½½¬¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢§1´¬¡Á2´¬¤ò¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß
¢ª¡ÚÌ¡²èÈÇ¡ÛËÜÊÔ¤ò¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à
¢§¤³¤ÎÂ³¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¢ª¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤ÎÂ³¤¤òÆÉ¤à
¢§1´¬¡Á2´¬¤ò¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß
¢ª¡ÚÌ¡²èÈÇ¡ÛËÜÊÔ¤ò¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à
(C)¤Þ¤·¤í¡¿COMISMA INC. (C)2025¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤È Lv999 ¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ