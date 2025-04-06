¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤¬¾®Àâ¤ÇÉÁ¤¯¡Ö·Ý¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¡×17Ç¯¤Ö¤ê2ºîÌÜ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬»ý¤Ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡×
¡¡·Ý¿Í¤¬½Ð¤¹ËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤ä¼«ÅÁ¡¢¥Í¥¿ËÜ¤¬ÄêÈÖ¡£¸ý½Ò¤Î¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬º£¡¢´ÑµÒ¤ä»ëÄ°¼Ô¤Î´¿À¼¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¸ÉÆÈ¤Ë¾®Àâ¤ò¼¹É®¤¹¤ë°ÎºÍ¤¬¸½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÃøºî¤âÂ¿¤¤¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤Ï¡¢2007Ç¯¡ØDSJ¡Á¾Ã¤¨¤ë³¹¡Á¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤òÈ¯É½¡£¼«¿È¤Î¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÈÊÕ»¨µ¤òÆÉ¤ó¤À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¡¢Ï¢ºÜ¾®Àâ¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î ¡È¶Ú¥È¥ì¡É ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¸ÀÍÕ¤¬Éð´ï¡£¸ÀÍÕ¤È¥»¥ó¥¹¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ÄÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼¹É®¤È¥È¡¼¥¯¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸»Î®¤È¤·¤Æ¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ø¾®Àâ¤Ï40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¤Õ¤«¤ï¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Çº¤ó¤ÀËö¤ËÏ¢ºÜ¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Õ¤«¤ï¤Ï¡¢¾®Àâ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØDSJ¡Á¾Ã¤¨¤ë³¹¡Á¡Ù¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¿ËÞ¤Ê³¹¤«¤é¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä²¿¤«¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£Í¾±¤¤Î»Ä¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡Ö¡Ø²¿¤«¤¬¾Ã¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ï¡¢ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤´Ö¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤À¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¼«³Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔ²÷¤Ê¤â¤Î¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¡£¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤·¤«¤ê¡¢ºòº£¤Î¼Ò²ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âº¬Äì¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶áÇ¯¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬ÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤¹¤È¡¢¤¹¤°¤Ë²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¸½¾Ý¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡£
¡ÖÊÔ½¸µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ØÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2ºî¤á¤Î¾®Àâ¡Ø¤¤¤¤¤Ò¤È¡¢¼¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Ò¤È¡×¤¬¡¢¡Ö¥µ¥¤¥Æ¡¼ÃË¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ØÄÌ¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡¢¡Ø²ÈÂ²¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡¢°ì¸«Íý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¡Ø°¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤ò°ä¤·¤¿°ÎÂç¤Êºî¶Ê²È¤³¤½¡¢»äÀ¸³è¤ÏÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£¤ÏÉÔÎÑ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬»ý¤Ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¶Ã¤«¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤³¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Õ¤«¤ïÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë°ìºî¤À¤¬¡¢¤Û¤«¤Î·Ý¿Í¤¬½ñ¤¯¾®Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ö»ä¤Ï¾®Àâ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø·Ý¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò·Ý¿Í¤Î¾®Àâ¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ¶È¤Îºî²È¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡¢·Ý¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£½ñÉ¾²È¡¦¿ù¹¾¾¾Îø»á¤¬¸ì¤ë2000Ç¯Âå¡Ö·Ý¿Í¾®Àâ¡×¡¡
¡¡2000Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ý¿Í¾®Àâ²È¤¬¡¢¡Ø±¢Æü¸þ¤Ëºé¤¯¡Ù¡Ê2006Ç¯¡¦¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤À¡£100ËüÉôÄ¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥³¥ó¥È¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ñÈ´¤µ¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Ã»ÊÔ¾®Àâ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç·Ý¿Í¤Î¾®Àâ¤¬Çä¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¤ÎÇìÉã¤ÏSFºî²È¤ÎÀîÅç¤æ¤¾¤µ¤ó¡£ÈÄÁÒ½ÓÇ·¤µ¤ó¤Î¡Ø¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¤ÈÅÏÉô·ú¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¯¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç·Ý¿Í½¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºî²ÈÀ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Þ¥Ü¥í¥·¤ÎÄ»¡Ù¤â¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÀ¤³¦¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê½ñÉ¾²È¡¦¿ù¹¾¾¾Îø»á¡Ë
¡¡2000Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢ÅìÌî¹¬¼£¡ØÅ¥¤Î²ÈÂ²¡Ù¡Ê2000Ç¯¡¦¥·¥ó¥³¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¡¢¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ø¸ò´¹Æüµ¡¿²Ö¤Î¤³¤È¤Ð¡Ù¡Ê2007Ç¯¡¦KADOKAWA¡Ë¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ø²Í¶õ¾£ÌîÆüµ¡Ù¡Ê2008Ç¯¡¦Ã¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¡¢Á°ÅÄ·ò¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â²Ö¤Ïºé¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ù¡Ê2009Ç¯¡¦¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢ÈÄÁÒ½ÓÇ·¡Ø¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¡Ê2009Ç¯¡¦¥ê¥È¥ë¡¦¥â¥¢¡Ë¡¢ÅÏÉô·ú¡Ø¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡ª¡Ù¡Ê2009Ç¯¡¦¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢Ä»µï¤ß¤æ¤¡ØÌë¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¿¼¤¤Ìë¤ò¡Ù¡Ê2009Ç¯¡¦¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Ê¤É¤â½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£