¡ÖÃæ¹ñ¤Î°¼Á¤Ê±Æ¶Á¡×¤ò¶¨µÄ¡¡¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï½ä¤êÊÆÉûÄ¹´±
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Ï4Æü¡¢¥é¥ó¥É¡¼ÉûÄ¹´±¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¥¢¥Á¥ã³°Áê¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÈÂçÀ¾ÍÎ¤ò·ë¤ÖÍ×¾×¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ç¤Î¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î°¼Á¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ï¡¢Î¾Ã¼¤Ë¤¢¤ëÆó¤Ä¤Î¹Á¤ò¹á¹Á·Ï´ë¶È¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï1·î¤Î½¢Ç¤±éÀâ¤Ç¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Î´ÉÍý¸¢¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏÇÓ½ü¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥É¡¼»á¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹³°Áê¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥È¥¥¥¬¡¼³°Áê¤È¤âÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î2¹ñ´Ö´Ø·¸¤Î¶¯²½¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£