°¤Éô»í¡¡¹ñÆâÉüµ¢Àï£Ö¤Ç¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÆ»¤ÎÂè°ìÊâ¡×¡¡¤³¤ó¿È¤ÎÂçÆâ´¢¤ê°ìËÜ¤Ç¥Ñ¥ê¤Î°Ì´Ê§¿¡
¡¡¡Ö½ÀÆ»¡¦Á´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£µÆü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡£¶·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡ËÂåÉ½Áª¹Í¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢ÃË½÷£·³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò£µ£²¥¥íµé¤Ç¤Ï£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î°¤Éô»í¡Ê£²£´¡Ë¡á¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡á¤¬½éÍ¥¾¡¡££²²óÀïÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¡¢½é¤Î¹ñÆâÂç²ñ¤ò£Ö¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò£¶£¶¥¥íµé¤Ç¤Ï¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤¬½à·è¾¡¤ò´þ¸¢¡£Æ±£¶£°¥¥íµé¤Ç¤Ï±Ê»³Îµ¼ù¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤¬½à·è¾¡¤Ç¡¢Æ±£¸£±¥¥íµé¤Ç¤Ï¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¡Ê°°²½À®¡Ë¤¬½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡Î¾¼ê¤ò¥Ñ¥ó¥Ã¤ÈÂç¤¤¯ÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¡¢·ý¤ò°®¤Ã¤Æ¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£°¤Éô¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Î¹ñÆâÉüµ¢Àï¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÉé¤±¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£°ìÅÙ¤ÏÄü¤á¤«¤±¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÆ»¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Ï¤¸¤±¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¶²ÉÝ¿´¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿¡£½éÀï¤òÍ¥Àª¾¡¤Á¡¢½à·è¾¡¤òÈ¿Â§¾¡¤Á¤ÇÆÍÇË¤·¡¢·Þ¤¨¤¿·è¾¡¡£ºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñ¤Ê¤É¤òÀ©¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤ÎÂç¿¹Áê¼ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ëµ»¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢ÂÇ¤Á½ª¤ï¤ê¤ÎÇØÌÌ¤ò¼ç¤ËÁÀ¤ï¤ì¤¿¡£Ã«Íî¤È¤·¤Ç£²²óÀïÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÉé¤±Êý¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¡£¤¿¤À°¤Éô¤Ï°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÍÆþ¤·¤¿±äÄ¹Àï¤Ç¤ÏÂç¤¤¯Æ§¤ß¹þ¤ß¡¢¤³¤ó¿È¤ÎÂçÆâ´¢¤ê¡£µ»¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¹ë²÷¤Ê°ìËÜ¾¡¤Á¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÅÙÉé¤±Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¸å¤í¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¤í¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¿¡£¶²ÉÝ¿´¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¸ÞÎØ¤Î°Ì´¤òÊ§¿¡¤·¡¢±É´§¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤òÊü¤êÅê¤²¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Û¤É²¿¤â¼ê¤ËÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤ËÎý½¬¤òºÆ³«¤·¡Ö¾ö¤Î¾å¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ÆºÆµ¯¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÂåÉ½Æþ¤ê¤ÏÇ»¸ü¡£º£²Æ¤ÏÀ¤³¦½÷²¦¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Ë¤¤¤¯¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È£±Êâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¤È¤³¤í¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤ÏÌó£³Ç¯¡£°¤Éô¤¬ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£