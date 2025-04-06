ミランvsフィオレンティーナ スタメン発表
[4.5 セリエA第31節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 28 マリック・ティアウ
DF 32 カイル・ウォーカー
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 79 ジョアン・フェリックス
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[フィオレンティーナ]
先発
GK 43 ダビド・デ・ヘア
DF 5 マリン・ポングラチッチ
DF 6 ルカ・ラニエリ
DF 18 パブロ・マリ
MF 2 ドド
MF 8 ロランド・マンドラゴラ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
MF 44 ニコロ・ファジョーリ
MF 65 ファビアーノ・パリージ
FW 10 アルベルト・グズムンドソン
FW 20 モイーズ・キーン
控え
GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ
GK 30 トンマ-ゾ・マルティネッリ
DF 15 ピエトロ・コムッツォ
DF 22 マティアス・モレノ
MF 17 ニコロ・ザニオーロ
MF 24 アミル・リシャルドソン
MF 27 シェール・ヌドゥール
MF 29 ヤシン・アドリ
MF 90 マイケル・フォロルンショ
FW 9 ルーカス・ベルトラン
監督
ラファエレ・パッラディーノ
※27:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 28 マリック・ティアウ
DF 32 カイル・ウォーカー
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 80 ユヌス・ムサ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 79 ジョアン・フェリックス
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[フィオレンティーナ]
先発
GK 43 ダビド・デ・ヘア
DF 5 マリン・ポングラチッチ
DF 6 ルカ・ラニエリ
DF 18 パブロ・マリ
MF 2 ドド
MF 8 ロランド・マンドラゴラ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
MF 44 ニコロ・ファジョーリ
MF 65 ファビアーノ・パリージ
FW 10 アルベルト・グズムンドソン
FW 20 モイーズ・キーン
控え
GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ
GK 30 トンマ-ゾ・マルティネッリ
DF 15 ピエトロ・コムッツォ
DF 22 マティアス・モレノ
MF 17 ニコロ・ザニオーロ
MF 24 アミル・リシャルドソン
MF 27 シェール・ヌドゥール
MF 29 ヤシン・アドリ
MF 90 マイケル・フォロルンショ
FW 9 ルーカス・ベルトラン
監督
ラファエレ・パッラディーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります