バルセロナvsベティス スタメン発表
[4.5 ラ・リーガ第30節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 19 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
FW 10 アンス・ファティ
FW 11 ラフィーニャ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[ベティス]
先発
GK 13 アドリアン
DF 5 マルク・バルトラ
DF 6 ナタン
DF 15 ロマン・プロー
DF 24 アイトール・ルイバル
MF 4 ジョニー・カルドーゾ
MF 7 アントニー
MF 16 セルジ・アルティミラ
MF 18 パブロ・フォルナルス
MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
FW 19 クチョ・エルナンデス
控え
GK 25 フラン・ビエイテス
GK 31 Guilherme Fernandes
DF 2 エクトル・ベジェリン
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 23 ユースフ・サバリ
MF 14 ウィリアム・カルバーリョ
MF 46 マテオ・フローレス
FW 9 チミー・アビラ
FW 11 セドリック・バカンブ
FW 36 ヘスス・ロドリゲス
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
FW 10 アンス・ファティ
FW 11 ラフィーニャ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[ベティス]
先発
GK 13 アドリアン
DF 5 マルク・バルトラ
DF 6 ナタン
DF 15 ロマン・プロー
DF 24 アイトール・ルイバル
MF 4 ジョニー・カルドーゾ
MF 7 アントニー
MF 16 セルジ・アルティミラ
MF 18 パブロ・フォルナルス
MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
FW 19 クチョ・エルナンデス
控え
GK 25 フラン・ビエイテス
GK 31 Guilherme Fernandes
DF 2 エクトル・ベジェリン
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 23 ユースフ・サバリ
MF 14 ウィリアム・カルバーリョ
MF 46 マテオ・フローレス
FW 9 チミー・アビラ
FW 11 セドリック・バカンブ
FW 36 ヘスス・ロドリゲス
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります