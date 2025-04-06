¡Ú¥É¥Ð¥¤SC¡Û¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ëV¡¡°ÂÅÄ»Õ¡Öº£¸å¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¡þG1¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê2025Ç¯4·î5Æü¡¡¥á¥¤¥À¥ó¼Ç2410¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¡Ö¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ç¡¼¡×¡Ê5Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¡Ë¤Î8R¡¦¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊG1¡¢¼Ç2410¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´4¡á°ÂÅÄ¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤¬ÃæÃÄ¤«¤éº¹¤·ÀÚ¤ê¡¢³¤³°G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ë°ÂÅÄ»Õ¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ÏºòÆü¤âº£Æü¤â¡¢¸Íºê¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¥Ç¥µ¥¤¥ë¼«¿È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶¥ÇÏ¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÌµ»ö¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÇÏÂÎ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£