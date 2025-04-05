マリメッコ、新作ニットバッグのポップアップを開催 ウニッコ柄ショルダーバッグなど4型
「マリメッコ（Marimekko）」が、2024年夏に初登場したニットバッグシリーズの新作発売を記念したポップアップ「Knitted bags Pop-up store」を松屋銀座で開催する。期間は4月9日から15日まで。
■Marimekko「Knitted bags Pop-up store」
ポップアップでは、4月9日に発売するニットバッグシリーズの新作から、「ミニトート」（2万9700円）1型と、3つの異なるサイズの「ショルダーバッグ」（3万800〜4万8400円）の全4型をラインナップ。いずれもアイコニックなフラワープリント「ウニッコ（Unikko）」と“海賊”を意味するストライププリント「メリロスヴォ（Merirosvo）」の2柄を2色で展開する。
期間中、税込2万2000円以上の購入者には、数量限定でマリメッコロゴ柄ファブリックバッグを配付する。
■Marimekko「Knitted bags Pop-up store」
会期：2025年4月9日（水）〜4月15日（火）
場所：松屋銀座 1階 プロモーションスペース
所在地：東京都中央区銀座3-6-1
営業時間：11:00〜20:00 ※4月13日（日）は19:30まで