¡Ú¥É¥Ð¥¤WC¡Û3Ãå¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°½øÈ×¤Ë¸í»»¡¡ºä°æ¡Ö¥é¥¹¥È¤ÏÎÏ¤ÇÍè¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¡þG1¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯4·î5Æü¡¡¥á¥¤¥À¥ó¡¦¥À¡¼¥È2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ç¡¼¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢G1¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´4¡áÌðºî¡Ë¤Ï3Ãå¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸C¤È¹ç¤ï¤»¤¿»Ë¾å½é¤Î¡ÈÃæÅì2´§¡É¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìðºî»Õ¤Ïµ³¾è¤·¤¿ºä°æÎÜÀ±¤È¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¤Î²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÎÜÀ±¤Èº£¡¢ÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡Ø¥Æ¥ó¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ÏÎÏ¤ÇÍè¤¿¤±¤ÉÁ°È¾¤Î¿Ê¤ß¤¬°¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¡×¡£½øÈ×¤Î¸í»»¤¬¶Á¤¤¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ç¡¼¡¡96Ç¯¤Ë¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¥Ê¥É¡¦¥¢¥ë¥·¥Ð¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥À¡¼¥È2000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÎò»ËÅªÌ¾ÇÏ¥·¥¬¡¼¤¬À©ÇÆ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ì¡¼¥¹¿ô¤¬Áý¤¨¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤â¥á¥¤¥À¥ó¤Ë°Ü¤·¤Æ¼Â»Ü¡£¸½ºß¤ÏG1¤¬6¥ì¡¼¥¹¡¢G2¤¬3¥ì¡¼¥¹¤Î·×9¥ì¡¼¥¹¤¬°ìÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£