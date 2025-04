2025年1月よりTVアニメ第2期が放送していた多次元 アイドル プロジェクト「UniteUp!」(ヨミ:ユナイトアップ)。このたび、7月6日(日)に開催されるワンマンライブ<sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth->の会場が、TVアニメ第2期の最終話で行われたライブ会場と同様となるパシフィコ横浜 国立大ホールに決定した。UniteUp!はこれまでに東京ガーデンシアター、恵比寿The Garden Hall、ユニット別の単独ワンマンライブも開催し、数々の イベント にも出演。 日本武道館 、さいたまスーパーアリーナでのパフォーマンスを成功させ、楽曲リリースとあわせて2次元・3次元での活躍をみせている。

<sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth->

2025年7月6日(日)パシフィコ横浜 国立大ホール

開場17:00〜/開演18:00〜/終演予定20:00〜



【出演】

PROTOSTAR 戸谷菊之介/山口諒太郎/平井亜門

LEGIT 助川真蔵/森蔭晨之介/坂田隆一郎

JAXX/JAXX masa/下前祐貴/馬越琢己/坪倉康晴/高本 学



・1次先行

受付期間2025年4月9日(水)12:00〜4月22日(火)23:59

応援しないとシート 通常¥8,000-(税込)/リボンバッグチャーム付(枚数限定)¥9,600-(税込)

※Blu-ray&DVD 1巻封入「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth- 応援しないとシート応募券(第1次)」が必要です。

・オフィシャルHP/SNS先行

受付期間2025年4月26日(土)12:00〜5月6日(火・祝)23:59

一般指定席 通常¥8,000-(税込)/リボンバッグチャーム付(枚数限定)¥9,600-(税込)

・2次先行

受付期間2025年5月14日(水)12:00〜5月27日(火)23:59

応援しないとシート 通常\8,000-(税込)

※Blu-ray&DVD 2巻封入「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth- 応援しないとシート応募券(第2次)」が必要です。



※「応援しないとシート」は一般席よりも前方のお席となります。前方の感覚は個人差がございますので、予めご了承いただいた上でお申込みください。

お席の変更はお受けできません。

リリース情報

■JAXX/JAXX「JAXXPOT

2025年5月28日(水)リリース

・完全生産限定盤[CD+BD+フォトブック] / ESCL-6090〜6091 / 価格:9,900円(税込)

・通常盤[CD]ESCL-6092 / 価格:3,300円(税込)

CDご予約はこちら:https://JAXXJAXX.lnk.to/JAXXPOT



■LEGIT「How Is This」

2025年5月14日(水)リリース

・完全生産限定盤[CD+BD+フォトブック] / SECL-3210〜3211 / 価格:9,900円(税込)

・通常盤[CD] / SECL-3212 / 価格:3,300円(税込)

CDご予約はこちら:https://LEGIT.lnk.to/HowIsThis_CD



■PROTOSTAR「United Stars」

2025年4月9日(水)リリース

・完全生産限定盤[CD+BD] / SRCL-13236〜13237 / 価格:9,900円(税込)

・通常盤[CD] / SRCL-13238 / 価格:3,300円(税込)

CDご予約はこちら:https://UUPROTOSTAR.lnk.to/UnitedStars_CD

アニメ情報

TVアニメ第2期〚UniteUp! -Uni:Birth-』

各配信プラットフォームにて配信中



■Blu-ray&DVD シリーズ全6巻にて発売

第1巻 2025年4月9日発売

https://uniteup.info/anime/2nd/bddvd/



■完全生産限定版特典(計2枚組:本編DISC+特典CD)

○「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」応援しないとシート応募券(第1次)

○描き下ろしデジケース

○特典映像:ノンクレジットオープニング、ノンクレジットエンディング、次回予告(#1・#2・#3)、PV集

○特典CD:オリジナルドラマ「sMiLea LIVE - カラオケ with You - Vol.1」

○ファンクラブ会報

※仕様・特典は変更となる可能性がございます。



<あらすじ>

ついにCDデビューを果たしたPROTOSTARは「新人メンズ

そんな3人に事務所の代表である凛、真音から告げられたのは、同じsMiLeaプロダクション所属



【スタッフ】

監督:牛嶋新一郎

副監督:板庇 迪

シリーズ構成:Teamきずにゃ

キャラクターデザイン:まじろ

サブキャラクターデザイン:山名秀和

キャラクターデザイン協力:あおいれびん

美術設定:友野加世子・乗末美穂・大久保修一

美術監督:山梨絵里

色彩設計:山口 舞

撮影監督:姫野めぐみ

3DCG:亡霊工房

3Dスーパーバイザー:坂本剛一

編集:三嶋章紀

音楽:林 ゆうき・近谷直之

制作:CloverWorks



【キャスト】

清瀬明良:戸谷菊之介

直江万里:山口諒太郎

五十鈴川千紘:平井亜門

高尾大毅:助川真蔵

二条瑛士郎:森蔭晨之介

東郷楓雅:坂田隆一郎

春賀楽翔:masa

桂 ほまれ:下前祐貴

香椎一澄:馬越琢己

若桜 潤:坪倉康晴

森ノ宮奏太:高本 学

大月 凛:斉藤壮馬

辻堂真音:中島ヨシキ



パシフィコ横浜での開催となる<sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth->は4月9日(水)12:00からチケット1次先行受付が開始。こちらはTVアニメ第2期『UniteUp! -Uni:Birth-』のBlu-ray&DVD1巻に封入されている、「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth- 応援しないとシート応募券(第1次)」で応募可能となっている。さらに、ユニット毎では初となるアルバム発売を控えるPROTOSTAR、LEGIT、JAXX/JAXXの新曲も配信がスタートした。ユニット別の単独ライブなど数々の経験を経て成長した彼らの姿と、プロジェクト「UniteUp!」の今後が注目される。(c)Project UniteUp!