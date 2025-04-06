¼óÅÔ¹â¤Î°ìÉô¶è´Ö¡¢º£¸å10Ç¯ÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡¡ÖKKÀþ¡×¤ÏÇÑ»ß
¼óÅÔ¹â¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶¶è´Ö¤ÎÃÏ²¼²½¹©»ö¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÔ¿´¤Î°ìÉô¶è´Ö¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5Æü¡¢¸á¸å10»þÁ°¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÅÔ¹â¤ÎÀ¾¶äºÂÎÁ¶â½ê¤Ç¤¹¡£
¼óÅÔ¹â¤Ç¤Ï¡¢Ï·µà²½¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÆüËÜ¶¶¶è´Ö¤òÃÏ²¼¤Ë°Ü¤¹¹©»ö¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¸á¸å8»þ¤«¤é¡¢¼óÅÔ¹âÈ¬½Å½§Àþ¤Î¿ÀÅÄ¶¶¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¾¶äºÂ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´Ö¤¬¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¶äºÂ¥¨¥ê¥¢¤òÄÌ¤ë¡ÖÅìµþ¹âÂ®Æ»Ï©¡×¡áÄÌ¾Î¡ÖKKÀþ¡×¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¡¢º£¸å10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¶¶¶è´Ö¤ò´Þ¤à¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢2035Ç¯ÅÙ¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖKKÀþ¡×¤Î¹â²Í¾å¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£