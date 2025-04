【くまのプーさん/「 銀座 のハニーケーキ」です。スクイーズマスコット】 4月下旬 発売予定 価格:1回400円

「ほほえみプーさん(パッケージプレート)」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「くまのプーさん/『銀座のハニーケーキ』です。スクイーズマスコット」を4月下旬に発売する。価格は1回400円。

「東京ばな奈」と「くまのプーさん」がコラボしたスイーツ「くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。が、パッケージごとスクイーズマスコットになって登場。見た目も感触も本物そっくりに再現されている。箱に同封されているシールのデザインやパッケージデザインを印刷したプレートが付属。

「ほほえみプーさん(パッケージプレート)」、「ぺろりプーさん(パーティープレート)」、「ファニーフェイスプーさん(ふあぁ~プレート)」、「にっこりプーさん(パジャマプレート)」、「きらきらプーさん(キラキラアイプレート)」、「びっくりプーさん(ズオウプレート)」の全6種がラインナップする。

「ぺろりプーさん(パーティープレート)」

「ファニーフェイスプーさん(ふあぁ~プレート)」

「にっこりプーさん(パジャマプレート)」

「きらきらプーさん(キラキラアイプレート)」

「びっくりプーさん(ズオウプレート)」

(C) Disney.Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

(C) GRAPESTONE Co.,Ltd.