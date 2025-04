【バンダイナムコエンターテインメント Nintendo Switchダウンロード版セール】 開催期間:4月6日まで

バンダイナムコエンターテインメントのNintendo Switchダウンロード版を対象にしたセールがニンテンドーeショップにて開催されている。期間は本日4月6日まで。

セールでは、サバイバル+シミュレーションRPG「デジモンサヴァイブ」や、創壊共闘アクション「ガンダムブレイカー4」、アクションRPG「転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ」、RPG「ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション」などがラインナップ。対象作品が期間中、割引価格で提供される。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

対象タイトル紹介(一部)

「デジモンサヴァイブ」

価格:7,678円→3,980円(48%オフ)

□ストアページ

「ガンダムブレイカー4」

価格:8,470円→5,929円(30%オフ)

□ストアページ

「転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ」

価格:7,920円→5,940円(25%オフ)

□ストアページ

「ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション」

価格:7,480円→5,980円(20%オフ)

□ストアページ

(C)本郷あきよし・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会

(C)柴・伏瀬・講談社/転スラ日記製作委員会

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)(C)Bandai Namco Entertainment Inc.